Việt Nam đề xuất đăng cai Hội nghị Toàn thể các đảng chính trị châu Á lần 14

Từ ngày 24-28/6/2026, Cuộc họp Ủy ban Thường trực Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) lần thứ 45 đã diễn ra tại Ulan Bator, Mông Cổ với sự tham gia của 22 đảng chính trị là thành viên của Ủy ban Thường trực ICAPP đến từ 17 quốc gia châu Á.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Ngô Lê Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, làm Trưởng đoàn, tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Cuộc họp.

Khai mạc cuộc họp, Tổng thư ký Đảng Nhân dân Mông Cổ (cầm quyền) Sodbaatar Yangug và Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP Chung Eui Yong khẳng định Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh khu vực đang chứng kiến biến động địa chính trị khó lường, đứt gãy kinh tế, tình trạng phân cực xã hội, và sự nổi lên của các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu…, đòi hỏi tăng cường hơn nữa đoàn kết, hiểu biết giữa các đảng chính trị và hiệu quả hoạt động của ICAPP.

Bên cạnh định hướng hoạt động của tổ chức, trọng tâm của cuộc họp lần này là quản trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của các đảng chính trị trong việc tạo dựng đồng thuận xã hội và phát triển đất nước.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Ngô Lê Văn, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, đề cao các giá trị đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác vì hòa bình, ổn định, phát triển mà ICAPP thúc đẩy trước những biến động quốc tế sâu sắc; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng đối ngoại Đảng và việc tăng cường quan hệ với các chính đảng trong khu vực, trong đó có thông qua các cơ chế đa phương chính đảng.

Nhân dịp này, Trưởng đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo chủ trương đề xuất đăng cai Hội nghị Toàn thể ICAPP lần thứ 14 tại Việt Nam vào năm 2028, khẳng định cam kết tham gia, đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hoạt động chung của ICAPP.

Ban Lãnh đạo ICAPP và các Ủy viên Ủy ban Thường trực ICAPP hoan nghênh đề xuất của Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là dấu mốc quan trọng, thiết thực nhằm phát huy hơn nữa vai trò của ICAPP và tăng cường hợp tác giữa các chính đảng châu Á; dự kiến sẽ chính thức công bố và thông qua tại Hội nghị Toàn thể ICAPP lần thứ 13 vào cuối năm 2026.

Tại Phiên họp đặc biệt của Ủy ban Thường trực ICAPP với chủ đề "Chuyển đổi châu Á trong kỷ nguyên số: Thách thức của AI," Trưởng đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh AI đang trở thành một trong những nhân tố định hình tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội, năng lực cạnh tranh quốc gia và quản trị toàn cầu.

Các quốc gia tận dụng AI hiệu quả sẽ có thêm cơ hội bứt phá, trong khi những nước bị bỏ lại phía sau có nguy cơ đối mặt với khoảng cách phát triển ngày càng lớn; do đó, AI không chỉ là vấn đề công nghệ, mà là ưu tiên chiến lược đòi hỏi quản trị hiệu quả, hợp tác quốc tế, trách nhiệm chung và sự tham gia của các chính đảng, chính phủ, doanh nghiệp, giới học thuật và người dân.

Thứ trưởng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó AI có vai trò quan trọng trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Trên tinh thần đó, Việt Nam đề xuất tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, hợp tác nghiên cứu, phát triển nhân lực, nâng cao năng lực số và hỗ trợ các nước đang phát triển tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái AI toàn cầu.

Nhân dịp dự Cuộc họp Ủy ban Thường trực ICAPP tại thủ đô Ulan Bator, Mông Cổ, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đã có các cuộc làm việc song phương với Tổng Thư ký Đảng Nhân dân Mông Cổ Sodbaatar Yangug.

Hai bên đã cập nhật các đường lối chiến lược, tầm nhìn mới về phát triển của mỗi nước, được xác định tại Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XXXI của Đảng Nhân dân Mông Cổ; chia sẻ quan điểm rằng quan hệ truyền thống giữa hai đảng là nền tảng vững chắc để phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước, trong đó hợp tác kinh tế cần là một trụ cột quan trọng.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP Chung Eui Yong, Trưởng đoàn Việt Nam đánh giá cao vị thế và ảnh hưởng của ICAPP, cũng như nỗ lực của Chủ tịch và Ban Thư ký ICAPP, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị đăng cai Hội nghị Toàn thể ICAPP lần thứ 14.

Các hoạt động của Đoàn tiếp tục thể hiện vai trò chủ động trong các cơ chế đa phương chính đảng, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các chính đảng châu Á và chuẩn bị cho những đóng góp sâu và hiệu quả hơn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khuôn khổ ICAPP thời gian tới.

ICAPP được thành lập tại thủ đô Manila, Philippines vào tháng 9/2000, là diễn đàn đa phương chính đảng lớn nhất tại châu Á, với mục tiêu thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa các chính đảng, tăng cường hiểu biết, lòng tin và hợp tác khu vực, qua đó đóng góp cho hòa bình bền vững và thịnh vượng chung.

Ủy ban Thường trực ICAPP là cơ chế điều phối của ICAPP giữa các kỳ Hội nghị Toàn thể, có vai trò thảo luận các vấn đề định hướng và thúc đẩy triển khai các chương trình hợp tác của tổ chức./.

Thường trực Ban Bí thư tiếp Trưởng đoàn các chính đảng các nước ASEAN Chiều 8/6/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Trưởng đoàn các chính đảng các nước ASEAN.