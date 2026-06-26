WB hỗ trợ Cần Thơ phát triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ

Chiều 26/6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng với các sở ngành đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Nhóm Ngân hàng Thế giới do ông Luis Benveniste, Giám đốc Phát triển con người, Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, làm Trưởng đoàn về phát triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ.

Cuộc gặp cũng nhằm trao đổi định hướng hợp tác về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại; giữ vai trò là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thương mại, dịch vụ, logistics, y tế chuyên sâu, giáo dục-đào tạo và khoa học, công nghệ.

Để hiện thực hóa mục tiêu, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo được xác định là 2 nhiệm vụ mang tính then chốt.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Hiện thành phố có 8 trường đại học đang hoạt động, nổi bật là Đại học Cần Thơ với quy mô gần 50.000 sinh viên. Cùng với đó là đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ hùng hậu lên tới gần 9.500 người với 1.500 tiến sỹ và 300 giáo sư, phó giáo sư.

Nền tảng tri thức này chính là bệ phóng quan trọng để Cần Thơ triển khai các dự án chiến lược mang tầm vóc khu vực, như Khu Công nghệ cao và Trung tâm Đổi mới sáng tạo...

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao Dự án Nhân tài Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VTIP) do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ, trong đó xác định Đại học Cần Thơ là đơn vị hạt nhân kết nối công tác đào tạo, nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề xuất Ngân hàng Thế giới tiếp tục đồng hành hỗ trợ thành phố Cần Thơ trên 3 lĩnh vực trọng điểm. Đó là hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, đào tạo sau đại học trong và ngoài nước; hỗ trợ xây dựng các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, an ninh mạng.

Cần Thơ mong muốn Ngân hàng Thế giới kết nối chuyên gia quốc tế, các viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới để nâng cao năng lực nghiên cứu, quản trị và hoạch định chính sách.

Đồng thời, hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, đặc biệt là Khu Công nghệ cao Cần Thơ và Khu phức hợp Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo CASIC Complex Hub, thông qua các nguồn vốn ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật nhằm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, các phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiện đại, có khả năng lan tỏa cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ thành phố triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh, ưu tiên các lĩnh vực như giao thông thông minh, môi trường thông minh, quản trị đô thị thông minh và các nền tảng dữ liệu dùng chung, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với vai trò là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ cam kết sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ hiện đại, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của vùng và cả nước...

Ông Luis Benveniste, Giám đốc Phát triển con người khu vực Đông Á Thái Bình Dương, trưởng đoàn công tác Ngân hàng thế giới phát biểu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Qua trao đổi tại buổi làm việc, ông Luis Benveniste đánh giá cao định hướng lấy khoa học, công nghệ làm động lực tăng trưởng của Cần Thơ. Đồng thời, thông tin Dự án VTIP là khoản đầu tư đầu tiên của Ngân hàng Thế giới vào lĩnh vực giáo dục đại học tại Cần Thơ.

Đại diện Ngân hàng Thế giới nhận định việc đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục đại học sẽ tạo ra lực lượng lao động tay nghề cao, giữ vai trò "đầu tàu" trong việc chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống sang mô hình thông minh, sạch và mang lại giá trị cao. Sự bứt phá này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy phát triển các ngành thương mại, y tế và logistics...

Đặc biệt, Ngân hàng Thế giới đánh giá rất cao tính thực tiễn trong chiến lược của thành phố, thông qua việc thúc đẩy liên kết, kết nối các trường đại học với doanh nghiệp, nông dân với chính quyền, qua đó đưa các nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu chuyển đổi số và vươn tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững cho thành phố./.

Việt Nam-Ngân hàng Thế giới tăng cường hợp tác và phát triển bền vững Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, sự hỗ trợ của WB đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, như nguồn nhân lực, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

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