Hãng Honda lần đầu ghi nhận lỗ ròng sau gần 70 năm

Ngày 26/6, Giám đốc điều hành (CEO) hãng sản xuất ôtô Honda Motor Co. Toshihiro Mibe đã gửi lời xin lỗi tới các cổ đông sau khi công ty lần đầu tiên ghi nhận khoản lỗ ròng trong năm kể từ khi niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 1957, đồng thời cam kết đưa hoạt động kinh doanh ôtô trở lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định và có lợi nhuận trong vòng 3 năm tới.

Theo hãng tin Kyodo, do các khoản lỗ phát sinh từ quá trình tái cơ cấu hoạt động kinh doanh xe điện (EV), Honda ghi nhận khoản lỗ ròng 423,94 tỷ yen (khoảng 2,6 tỷ USD) trong tài khóa 2025 kết thúc vào tháng Ba vừa qua. Tuy nhiên, hãng kỳ vọng sẽ ghi nhận lãi trở lại trong tài khóa hiện tại.

Trong bối cảnh nhu cầu EV tại thị trường Mỹ chững lại, Honda đã dừng phát triển 3 mẫu EV dự kiến sản xuất tại khu vực Bắc Mỹ.

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra ở thủ đô Tokyo, Chủ tịch kiêm CEO Honda Toshihiro Mibe cho biết ông hoàn toàn thấu hiểu những chỉ trích liên quan đến trách nhiệm của ban lãnh đạo đối với quyết định này.

Tuy nhiên, ông Mibe nhấn mạnh trách nhiệm của mình là "nhanh chóng đưa Honda trở lại quỹ đạo tăng trưởng, tiếp tục mang những sản phẩm di chuyển đa dạng và khác biệt của Honda đến với thế giới, đồng thời đạt được kết quả trong thời gian sớm nhất."

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua đề xuất bổ nhiệm 11 thành viên hội đồng quản trị, trong đó có ông Toshihiro Mibe. Ông Mahito Shikama cũng được bầu làm thành viên mới của hội đồng quản trị.

Ông Shikama từng tham gia phát triển các phương tiện tự hành Cấp độ 3 đã được thương mại hóa và các phương tiện định nghĩa bằng phần mềm (software-defined vehicles)./.

Thay đổi chiến lược xe điện khiến Honda lần đầu tiên thua lỗ kể từ năm 1957 Nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai Nhật Bản, sau Toyota, cho biết khoản lỗ hoạt động trong năm tài chính vừa qua đạt mức 414,3 tỷ yen (tương đương 2,6 tỷ USD).