Công thức giúp VinFast VF 5 trở thành “xe quốc dân” cho người mua ô tô lần đầu

Phân khúc A-SUV gần như đã trở thành “sân chơi riêng” của VinFast VF5.

Trong tháng 6/2026, mẫu xe Việt càng tăng sức hút nhờ loạt chính sách ưu đãi ngắn hạn từ VinFast.

Giải bài toán chi phí cho người mua lần đầu

Với những người có tài chính không quá dư dả, chi phí bỏ ra ban đầu luôn là yếu tố băn khoăn nhất khi mua ôtô. Từng tìm hiểu thêm các mẫu xe xăng như Hyundai Venue, Toyota Raize, Kia Sonet, anh Lê Văn Tài (Nghệ An) nhận thấy mức giá lăn bánh của VF 5 thuyết phục anh hơn cả, đặc biệt là nhờ các chính sách ưu đãi hiện hành từ VinFast.

Để hoàn tất các thủ tục ra biển số, các phiên bản cao chạy xăng của Venue, Sonet tốn không dưới 600 triệu đồng. Trong khi đó, từ mức giá niêm yết 529 triệu đồng, chủ xe VF5 được hưởng mức hỗ trợ 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh.”

Mua xe trong tháng 6, khách hàng được cộng thêm mức ưu đãi 3% từ chương trình “Mùa hè rực rỡ - Vinfascination” và quà tặng 2 năm bảo hiểm có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 15 triệu đồng. Mức giá lăn bánh VF 5 bởi thế chỉ còn khoảng 470 triệu đồng.

“Tranh thủ thời điểm VF 5 được nhiều ưu đãi nên tôi chốt luôn. Cùng khoảng giá trên chỉ có thể mua được các mẫu xe hatchback chật chội hơn hẳn,” anh Tài bổ sung.

Đặc biệt, đối với những khách hàng lựa chọn phương án trả góp, VinFast sẽ bảo lãnh để người mua có thể nhận xe chỉ từ 0 đồng trả trước, với mức lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 6% trực tiếp). Đây là giải pháp tối ưu chi phí phải trả ban đầu cũng như khoản trả hàng tháng.

Về chi phí sử dụng, chủ xe Nguyễn Văn Tới (Hà Nội) nhận định một trong những ưu điểm lớn khác của xe điện như VF5 là khả năng tiết kiệm “vô địch.”

Hiện tại, nếu sạc xe ở trạm công cộng, số tiền chủ xe phải bỏ ra là “0” nhờ chính sách miễn phí sạc lên tới 3 năm cho các dòng xe điện VinFast (áp dụng đến 10/2/2029 đối với người mua xe từ 10/2/2026).

Nếu sạc tại nhà, theo anh, chi phí cũng thấp hơn đáng kể so với đổ xăng, chỉ khoảng 100.000-150.000 đồng, bằng 1/3 tiền đổ xăng với cùng quãng đường.

“Chi phí đầu tư ban đầu thấp, chi phí vận hành rẻ, VF 5 rất phù hợp với những gia đình trẻ mới lần đầu sở hữu ôtô,” anh Tới đánh giá.

Mẫu xe “khởi điểm” mang trải nghiệm vượt phân khúc

Giới quan sát cho rằng ngoài chi phí đầu tư ban đầu lẫn vận hành tối ưu, lý do để ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn VF5 là ưu điểm gầm cao, không gian nội thất rộng rãi và nhiều trang bị, tính năng vượt tầm phân khúc.

Có kích thước nhỏ gọn nhưng không gian nội thất VF5 vẫn đem đến sự thoải mái cho gia đình 4-5 thành viên. Cùng đó, khoang hành lý đủ rộng rãi cho nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như các chuyến du lịch xa.

“Thiết kế mẫu xe VinFast có phần đuôi vuông vức, giúp tối ưu thể tích chứa đồ,” anh Tới phân tích thêm.

Có kích thước nhỏ gọn nhưng không gian nội thất VF5 vẫn đem đến sự thoải mái cho gia đình 4-5 thành viên.

Hơn thế, VF5 được ưu ái trang bị hàng loạt tính năng an toàn vượt tiêu chuẩn phân khúc cỡ A, điển hình là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau... Đây cũng là mẫu xe hiếm có trong tầm giá 500 triệu đồng được trang bị tới 6 túi khí, ngang với các dòng xe hạng B.

Ngoài trang bị vượt tầm giá, VF5 còn chinh phục người dùng bằng khả năng vận hành linh hoạt, yếu tố được nhiều khách hàng đánh giá cao sau những lần cầm lái thực tế.

Lần đầu trải nghiệm VF5 tại một sự kiện lái thử ở Nghệ An, anh Lê Văn Tài đã “phải lòng” khả năng tăng tốc tức thì của xe điện. Tìm hiểu về thông số xe, anh càng bất ngờ khi một mẫu xe “khởi điểm” như VF5 lại có động cơ công suất tối đa lên tới 134 mã lực, hoàn toàn bỏ xa phân khúc A và vượt cả các dòng xe ở tầm giá cao hơn.

“Xe phản hồi chân ga gần như ngay lập tức nên việc nhập làn hay vượt xe trên quốc lộ sẽ nhẹ nhàng hơn hẳn. Dù là một mẫu xe nhỏ nhưng tôi thấy VF5 vẫn đủ đầm chắc khi chạy tốc độ cao. Còn đi trong phố thì khỏi phải bàn, thoải mái luồn lách ngõ ngách. So với tầm giá thì VF5 đúng là vượt kỳ vọng,” anh Tài cho biết.

Đáp ứng nhu cầu của nhóm người dùng mua xe lần đầu từ trang bị, tiện nghi tới khả năng vận hành và tiết kiệm chi phí, VF5 ngày càng khẳng định sức hút trong nhóm A-SUV tại thị trường Việt Nam.

Tháng 5/2026, mẫu xe Việt tiếp tục duy trì vị thế số 1 phân khúc với 3.399 xe tới tay khách hàng, trái ngược với đà sụt giảm doanh số của các dòng xe xăng. Thành tích này cũng đưa VF5 vào top những mẫu xe bán chạy nhất thị trường, chỉ đứng sau những “người anh em” cùng thương hiệu./.