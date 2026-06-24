Cộng hòa Séc: Số lượng trạm sạc xe điện tăng mạnh, tiệm cận số cây xăng

Mạng lưới trạm sạc công cộng dành cho ôtô điện tại Cộng hòa Séc đang phát triển nhanh chóng, với số lượng hiện gần tương đương các trạm nhiên liệu truyền thống trên toàn quốc.

Theo giới chức Séc, hạ tầng hiện có không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn đủ khả năng phục vụ số lượng xe điện cao hơn gấp đôi mức đang lưu hành.

Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Séc, cả nước hiện có khoảng 4.000 trạm sạc công cộng dành cho xe điện, gần bằng số lượng cây xăng. Mỗi trạm sạc trung bình được trang bị hai điểm sạc, giúp tăng khả năng phục vụ người sử dụng.

Bộ Giao thông Séc cho biết mạng lưới hạ tầng hiện nay đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của lượng xe điện lớn hơn gấp đôi so với hiện tại. Tính đến nay, cả nước có gần 122.000 ôtô điện đã được đăng ký lưu hành.

Người phát ngôn Bộ Giao thông Séc František Jemelka cho biết trong giai đoạn tới, nước này sẽ tập trung mở rộng mạng lưới trạm sạc siêu nhanh, đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực vận tải hàng hóa và từng bước chuẩn hóa các phương thức thanh toán cho người sử dụng.

Theo thống kê, Prague hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng điểm sạc công cộng. Tuy nhiên, một số địa phương như Karlovy Vary và Ústí nad Labem vẫn chậm phát triển hạ tầng sạc so với mặt bằng chung.

Ngay tại thủ đô Prague, một số khu vực ngoại vi như Zbraslav vẫn chưa có trạm sạc công cộng, dù giới chức thành phố cho biết tình trạng này sẽ sớm được cải thiện.

Các doanh nghiệp năng lượng lớn tại Séc đánh giá mạng lưới sạc hiện nay đã tương đối hoàn thiện. Người phát ngôn Công ty Năng lượng Prague (PRE) Karel Hanzelka nhận định hệ thống trạm sạc hiện đủ đáp ứng nhu cầu trên phạm vi cả nước, song các đơn vị vận hành vẫn đang tiếp tục đầu tư mở rộng để theo kịp tốc độ gia tăng của xe điện.

Trong khi đó, Công ty E.ON cho biết mạng lưới E.ON Drive hiện vận hành hơn 900 điểm sạc trên toàn Séc và sẽ tiếp tục được mở rộng trong những năm tới. Tập đoàn năng lượng ČEZ cũng đang tập trung phát triển các trạm sạc dọc các tuyến giao thông chính nhằm phục vụ nhu cầu sạc nhanh của người tham gia giao thông. Theo ČEZ, các trạm sạc siêu nhanh hiện có thể cung cấp đủ điện cho quãng đường khoảng 150 km chỉ sau 10 phút sạc.

Một xu hướng mới đang được triển khai tại Prague là tích hợp điểm sạc xe điện vào các cột đèn chiếu sáng công cộng. Theo Công ty Công nghệ Thành phố Prague, gần 400 cột đèn đã được chuẩn bị để có thể cung cấp dịch vụ sạc xe điện trong tương lai.

Giải pháp này được đánh giá đặc biệt phù hợp với các khu dân cư đông đúc, nơi người dân có thể sạc xe qua đêm hoặc trong thời gian làm việc.

Mặc dù hạ tầng sạc đang được mở rộng nhanh chóng, các doanh nghiệp cho biết việc xây dựng một trạm sạc mới vẫn là quá trình phức tạp do phải trải qua nhiều thủ tục với chính quyền địa phương, cơ quan giao thông và trong một số trường hợp là cơ quan bảo tồn di sản.

Theo đại diện PRE, từ khi lên kế hoạch đến khi đưa vào vận hành, một trạm sạc mới có thể mất vài năm để hoàn thành.

Trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đẩy mạnh mục tiêu giảm phát thải và phát triển giao thông xanh, Séc hiện được đánh giá nằm trong nhóm trung bình của EU về hạ tầng sạc xe điện.

Tuy chưa thuộc nhóm dẫn đầu, song với tốc độ đầu tư hiện nay, nước này đang từng bước xây dựng nền tảng cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang giao thông điện hóa trong dài hạn./.

Nhu cầu xe điện tăng trưởng không đồng đều giữa các khu vực trên thế giới Báo cáo của BMI chỉ ra rằng lượng đăng ký xe điện chạy pin và xe lai sạc điện mới trong tháng 5/2026 đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 1,8 triệu chiếc.

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