Người dùng sẽ được lợi với chương trình "Đổi xe xăng sang xe điện" của Yadea

Công ty Yadea vừa thông báo triển khai chương trình "Đổi xe xăng sang xe điện" tại hai thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/7/2026. Chương trình nhằm hưởng ứng xu hướng chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam.

Thông qua chương trình, người dùng có cơ hội tiếp cận các dòng xe máy điện thông minh Yadea với chi phí sở hữu tối ưu hơn nhờ chính sách ưu đãi Chuyển đổi Xanh cùng các hỗ trợ thiết thực. Đây cũng là một phần trong nỗ lực của Yadea nhằm thúc đẩy quá trình điện hóa phương tiện cá nhân và lan tỏa lối sống di chuyển xanh, hiện đại đến người dùng Việt Nam.

Giải pháp hỗ trợ toàn diện và thiết thực

Trong khuôn khổ chương trình, người dùng chỉ cần mang phương tiện họ sử dụng hiện tại đến cửa hàng Yadea gần nhất để được kiểm tra và thẩm định giá. Toàn bộ quá trình đánh giá được thực hiện minh bạch trong từ 10 đến 15 phút. Sau khi hoàn tất thủ tục, người dùng có thể lựa chọn mẫu xe máy điện Yadea phù hợp và nhận ngay nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng quyền lợi thiết thực, bao gồm Voucher ưu đãi Chuyển đổi Xanh lên đến 10% giá trị xe mới; Hỗ trợ trả góp 0%; Bảo dưỡng miễn phí theo chính sách Yadea và Thu mua xe cũ với mức định giá cạnh tranh.

Các mẫu xe máy điện thông minh Yadea được yêu thích cũng áp dụng mức giá ưu đãi đặc biệt, nhằm mang đến đa dạng lựa chọn phù hợp nhiều nhu cầu di chuyển, phong cách cá nhân và khả năng tài chính khác nhau.

Nhằm giúp người dùng giảm bớt rào cản trong quá trình chuyển đổi phương tiện, Yadea mở rộng phạm vi áp dụng cho cả xe máy xăng và xe máy điện thuộc mọi thương hiệu. Đặc biệt, ngay cả khi không mang xe cũ đến đổi, khách hàng mua xe Yadea trong thời gian diễn ra chương trình vẫn được áp dụng ưu đãi.

Đồng thời, chương trình cũng được áp dụng cho mua xe trên nền tảng thương mại trực tuyến TikTok Shop Yadea Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để sở hữu các dòng xe máy điện thông minh thế hệ mới.

Đồng hành cùng xu hướng giao thông xanh

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu và sử dụng xe máy cá nhân ngày càng được quan tâm, xe máy điện đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người dùng nhờ chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp cũng như thân thiện với môi trường. Cùng các chủ trương thúc đẩy phát triển giao thông xanh, giảm phát thải và khuyến khích sử dụng phương tiện xanh, quá trình chuyển đổi sang xe điện tại các đô thị lớn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc trong thời gian tới.

Ông Liu Jia – Tổng Giám đốc Yadea Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng quá trình điện hóa giao thông không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang diễn ra từng ngày.Với chương trình ‘Đổi xe xăng sang xe điện’, Yadea mong muốn tạo thêm động lực cho hành trình xanh hoá di chuyển tại Việt Nam.”