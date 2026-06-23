VinFast Ấn Độ hợp tác với Shriram Finance mở rộng tiếp cận tài chính cho xe điện

VinFast India, công ty con tại Ấn Độ của hãng xe điện VinFast, đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Shriram Finance Limited nhằm mở rộng các giải pháp tài chính cho khách hàng, qua đó thúc đẩy việc sở hữu và sử dụng xe điện tại một trong những thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

VinFast India cho biết thỏa thuận hợp tác với Shriram Finance Limited (SFL), một trong những công ty tài chính phi ngân hàng bán lẻ lớn nhất Ấn Độ, sẽ giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn các gói vay mua xe điện, trong bối cảnh nhu cầu chuyển đổi sang phương tiện xanh tại Ấn Độ đang gia tăng.

Theo thỏa thuận, khách hàng mua xe VinFast tại Ấn Độ có thể được cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp, bao gồm tài trợ lên tới 100% giá trị xe, lãi suất cạnh tranh và phương án trả nợ linh hoạt đối với toàn bộ danh mục sản phẩm của VinFast.

Các gói tài chính này được kỳ vọng sẽ giảm rào cản chi phí ban đầu, vốn là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định chuyển sang sử dụng xe điện của người tiêu dùng.

Thông qua hợp tác với Shriram Finance, VinFast cũng có thể tận dụng mạng lưới hơn 3.000 chi nhánh của đối tác trên toàn Ấn Độ, cùng kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính phương tiện, đặc biệt tại các khu vực đô thị, bán đô thị và nông thôn.

Shriram Finance hiện phục vụ hơn 9 triệu khách hàng, cung cấp các giải pháp tín dụng trong lĩnh vực xe thương mại, xe du lịch, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tài chính xe điện, hệ sinh thái xe điện và năng lượng mặt trời.

Biên bản ghi nhớ được ký bởi ông Tapan Ghosh, Giám đốc điều hành VinFast Ấn Độ, và ông Nandagopal R., Chủ tịch kiêm Giám đốc kinh doanh quốc gia của Shriram Green Finance.

Theo ông Tapan Ghosh, quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Ấn Độ không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm, mà còn vào sức mạnh của hệ sinh thái hỗ trợ, trong đó khả năng tiếp cận tài chính đóng vai trò then chốt.

Đại diện Shriram Green Finance cho biết hợp tác với VinFast là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy các giải pháp di chuyển bền vững tại Ấn Độ, đồng thời phản ánh tầm nhìn chung của hai bên trong việc phát triển hệ sinh thái giao thông xanh trên phạm vi toàn quốc.

Thỏa thuận với Shriram Finance được xem là một bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng của VinFast tại thị trường Ấn Độ.

Sau khi giới thiệu mẫu VF MPV 7, đánh dấu sự tham gia vào phân khúc xe MPV điện, VinFast đang đẩy mạnh các sáng kiến nhằm tăng khả năng tiếp cận sản phẩm, nâng cao trải nghiệm sở hữu xe và củng cố niềm tin của khách hàng thông qua các chương trình như bảo đảm giá trị bán lại và mua lại có cấu trúc.

VinFast, công ty con của Tập đoàn Vingroup, hiện là hãng xe điện thuần túy với danh mục sản phẩm gồm SUV điện, xe máy điện và xe buýt điện. Công ty đang mở rộng mạng lưới phân phối, đại lý và năng lực sản xuất tại nhiều thị trường trọng điểm, trong đó có Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Với việc hợp tác cùng Shriram Finance, VinFast kỳ vọng có thêm nền tảng để tiếp cận người tiêu dùng Ấn Độ và đóng góp vào quá trình chuyển đổi sang giao thông sạch tại nước này./.

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