Toyota tiếp tục cắt giảm sản lượng ở nước ngoài do xung đột Trung Đông

Theo Nikkei, Toyota Motor dự định cắt giảm sản lượng bên ngoài Nhật Bản khoảng 100.000 xe vào khoảng tháng 2/2027, do nhu cầu yếu đi khi việc đóng cửa trên thực tế eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

Hãng sản xuất ôtô Nhật Bản đã thông báo cho các nhà cung cấp phụ tùng chính về kế hoạch sản xuất điều chỉnh.

Do các tàu chở dầu không thể đi qua tuyến đường thủy quan trọng do xung đột, giá nhiên liệu đã tăng vọt, gây ảnh hưởng đến nhu cầu ở Trung Quốc, Trung Đông và các nơi khác.

Toyota trước đó đã cắt giảm khoảng 40.000 xe trong sản lượng nội địa dành cho thị trường Trung Đông trong tháng Ba và tháng Tư.

Theo kế hoạch trước đây, hãng dự kiến giảm khoảng 83.000 xe trong sản lượng ở nước ngoài từ tháng Sáu đến tháng 11 năm nay.

Nhu cầu xe của Trung Quốc tiếp tục giảm do giá nhiên liệu cao. Trong số các mẫu xe phải cắt giảm sản lượng có các phiên bản chạy xăng của xe thể thao đa dụng RAV4 và sedan Avalon.

Toyota cũng sẽ giảm sản lượng xe điện dành cho thị trường Trung Quốc, một thị trường cạnh tranh khốc liệt nơi xe điện hiện đang là mặt hàng bán chạy nhất. Việc cắt giảm sẽ bao gồm các mẫu xe điện giá rẻ bZ3X và sedan bZ7, cũng như sedan Camry.

Trong khi đó, nhà sản xuất ôtô này dự định tăng sản lượng tại Nhật Bản thêm 4.200 xe trong nửa cuối năm so với kế hoạch ban đầu từ tháng Năm.

Sản lượng của mẫu sedan ES dành cho thị trường Trung Quốc, thuộc thương hiệu Lexus hạng sang, sẽ giảm do nhu cầu thấp hơn nhưng sản lượng của RAV4 và SUV Land Cruiser 250 sẽ được tăng lên.

Một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột đã cải thiện triển vọng mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ngày càng rõ ràng rằng người tiêu dùng đang trì hoãn việc mua sắm do giá năng lượng duy trì ở mức cao.

Trước đó, Toyota dự kiến sản xuất khoảng 10 triệu xe Toyota và Lexus cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2027, tăng 1% so với năm trước. Hãng dự kiến lợi nhuận ròng hợp nhất đạt 3.000 tỷ yên (18,6 tỷ USD), giảm 22%./.



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