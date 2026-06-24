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Ông Trump tiết lộ Iran cam kết không thu phí qua Eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump mới đây cho biết Iran đã thông báo với Mỹ rằng họ sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào đối với các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz trong thời gian các cuộc đàm phán tiếp diễn.

Viết Thành
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Ông Trump tiết lộ Iran cam kết không thu phí qua Eo biển Hormuz
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ông Trump tiết lộ Iran cam kết không thu phí qua Eo biển Hormuz.

Ukraine và Ba Lan duy trì đối thoại để giảm căng thẳng.

Mỹ lần đầu tiên thử nghiệm thành công hệ thống đánh chặn Vòm Vàng.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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