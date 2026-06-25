Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XIII

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã tín nhiệm bầu đồng chí Bùi Quang Huy tái đắc cử giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 24-25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức trọng thể với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường-Tiên phong sáng tạo-Khát vọng cống hiến-Làm chủ tương lai.”

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã tín nhiệm bầu đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII, tái đắc cử giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Kim Quy và Hồ Hồng Nguyên./.

​