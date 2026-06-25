Chính trị

Danh sách Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XIII

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã tín nhiệm bầu đồng chí Bùi Quang Huy tái đắc cử giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

info-danh-sach-ban-bi-thu-trung-uong-doan.jpg

Ngày 24-25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức trọng thể với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường-Tiên phong sáng tạo-Khát vọng cống hiến-Làm chủ tương lai.”

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã tín nhiệm bầu đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII, tái đắc cử giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Kim Quy và Hồ Hồng Nguyên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh #Ban Chấp hành Trung ương Đoàn #đồng chí Bùi Quang Huy
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng gặp làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Liên bang Nga Konstantin Chuychenko. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác pháp lý Việt Nam-Liên bang Nga

Hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Nga có thể được coi là hình mẫu tiêu biểu cho quan hệ giữa hai nước, dựa trên Hiệp định về tương trợ tư pháp trong các vấn đề dân sự và hình sự.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đào tạo quốc phòng với Campuchia

Trung tướng Lê Văn Hướng và Đại tướng Sao Sokha nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Trung tướng Lê Văn Hướng khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, đồng thời sẵn sàng cử các đoàn công tác sang Campuchia trao đổi kinh nghiệm hoặc đón các đoàn Campuchia sang Việt Nam tham quan, tìm hiểu thực tế.