Kịp thời có biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân ảnh hưởng bởi động đất ở Venezuela

Chiều 25/6, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về các trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại Venezuela, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: Được tin vụ động đất tối 24/6 vừa qua đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và của đối với nhân dân Venezuela, ngày 25/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống lâm thời Cộng hòa Bolivariana de Venezuela Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vừa có chuyến thăm chính thức Venezuela đã gửi lời thăm hỏi trực tiếp. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ phù hợp với Venezuela.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, cho đến nay, công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Venezuela an toàn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng sở tại theo dõi sát tình hình, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn.

Công dân Việt Nam có yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp đề nghị liên lạc ngay với đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela +584242674447 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao hoạt động 24/7 (+84) 981.84.84.84 để được trợ giúp.

Cũng tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về cập nhật thông tin và các biện pháp bảo hộ đối với công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ cháy tại Trung tâm thương mại Sadovod (Nga), Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, vừa qua đã xảy ra vụ cháy tại Trung tâm thương mại Sadovod (ở Moskva) khiến một số hộ kinh doanh người Việt bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã cử cán bộ tới hiện trường, trao đổi với Ban quản lý Trung tâm thương mại để nắm tình hình, động viên và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với bà con bị ảnh hưởng. Cho đến nay, bà con đã được tạo điều kiện để tiếp tục kinh doanh.

Tại họp báo, trả câu hỏi của phóng viên về việc ngày 16/6/2026, Tòa Phá án Pháp mở phiên giám đốc thẩm vụ bà Trần Tố Nga kiện 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ liên quan đến chất độc da cam/dioxin, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: Dù chiến tranh đã đi qua nhưng những hậu quả nặng nề vẫn còn tác động sâu sắc đến đất nước và người dân Việt Nam, trong đó có những hậu quả lâu dài, nghiêm trọng đối với nạn nhân của chất độc da cam/dioxin.

Một lần nữa, chúng tôi ủng hộ việc các nạn nhân của chất độc da cam/dioxin yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam/dioxin cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam có trách nhiệm khắc phục hậu quả đã gây ra./.

Động đất tại Venezuela mạnh nhất trong 126 năm qua Venezuela trải qua trận động đất 7,5 độ mạnh nhất trong hơn một thế kỷ, nhiều quốc gia cam kết hỗ trợ và cứu trợ khẩn cấp đang được triển khai.