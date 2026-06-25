Động đất tại Venezuela: Ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương

Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez ngày 25/6 thông báo đã có ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương trong trận động đất kép, xảy ra tối 24/6 tại Venezuela, cảnh báo con số thương vong có thể còn tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân dưới các đống đổ nát.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ đã xảy ra cách nhau chưa đầy một phút ngoài khơi bang Carabobo. Cơ quan này đã phát cảnh báo đỏ về nguy cơ thương vong và thiệt hại trên diện rộng.

Hệ thống Đánh giá nhanh động đất toàn cầu (PAGER) của USGS ước tính số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn người trong kịch bản xấu nhất.

Trong khi đó, nhiều quốc gia đã bày tỏ đoàn kết và cam kết sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau khi nước này hứng chịu hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Caracas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Washington sẵn sàng hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhận định hai trận động đất đã gây ra thiệt hại nặng nề, khẳng định Mỹ "sẵn sàng và có khả năng hỗ trợ." Ông cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên bang chuẩn bị triển khai trợ giúp khẩn cấp cho Venezuela.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau cũng cho biết Washington đang liên lạc với chính quyền Venezuela và huy động các nguồn lực hỗ trợ. Theo giới chức Mỹ, một nhóm cứu hộ thảm họa cùng lực lượng đặc nhiệm đã được kích hoạt để điều phối viện trợ nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp.

Tại khu vực Mỹ Latinh, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã chỉ thị triển khai ngay các gói viện trợ nhân đạo cho Venezuela, đồng thời thiết lập các đầu mối liên lạc khẩn cấp để hỗ trợ công dân Ecuador đang sinh sống tại nước này.

Chính phủ Chile cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo và tham gia các hoạt động cứu trợ nếu Caracas yêu cầu. Bộ Ngoại giao Chile cho biết nước này đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng phối hợp hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất.

Ngoài ra, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã gửi thông điệp chia buồn và bày tỏ đoàn kết với người dân Venezuela trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Trong khi đó, công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương tại các bang Falcón, Carabobo, Miranda, La Guaira và thủ đô Caracas. Các lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong các tòa nhà bị sập, trong khi nhiều bệnh viện đã tăng cường nhân lực để tiếp nhận nạn nhân.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nỗ lực cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai./.

Động đất kép rung chuyển Venezuela, dự báo thương vong có thể vượt 1.000 người Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez ngày 25/6 thông báo ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau khi nước này hứng chịu liên tiếp hai trận động đất mạnh ngoài khơi bờ biển phía bắc.