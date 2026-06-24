Thời tiết ngày 24/6: Bắc và Trung Bộ bước vào ngày nắng nóng cực điểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 24/6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và phía Bắc duyên hải Nam Trung Bộ. Nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ 38-40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Tại Hà Nội, thời tiết có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2-3.

Khu vực Đông Bắc Bộ duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tại vùng trung du và đồng bằng, với nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Vùng núi có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tại Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng các tỉnh Điện Biên và Lai Châu dao động từ 30-33 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt cao nhất từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc khu vực có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Phía Nam khu vực, gồm Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng, ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên có thời tiết tương đối dịu hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C. Chiều tối và tối, nhất là phía Nam khu vực, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Nam Bộ, ngày nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thành phố Hồ Chí Minh có hình thái thời tiết tương tự, nền nhiệt cao nhất từ 32-35 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại nhiều khu vực. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng, chống tác động của nắng nóng kéo dài cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra.

Theo dự báo, chiều tối và đêm 24/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 70mm.

Chiều tối và tối 24/6, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trên biển, ngày và đêm 24/6, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m.

Ngoài ra, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao./.

Mùa mưa bão năm 2026: Dự báo xảy ra khoảng 16-19 đợt mưa lớn diện rộng trên cả nước Trong mùa mưa bão năm 2026, dự báo mưa lớn diện rộng có thể xảy ra khoảng 16-19 đợt trên cả nước (ít hơn trung bình nhiều năm), chủ yếu xảy ra vào các tháng mùa mưa, từ cuối tháng 6 tới tháng 11.