Mỹ-EU đối mặt bất đồng mới liên quan quy định phát thải methane

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng nguồn cung khí đốt của Mỹ có thể chuyển sang các thị trường khác nếu khối này không nới lỏng các quy định liên quan đến khí methane, một loại khí nhà kính có khả năng gây nóng lên toàn cầu mạnh hơn khí CO2.

Phát biểu bên lề một hội nghị tại New York, ông Wright cho biết nếu EU không cải cách đáng kể quy định hiện hành, châu Âu sẽ phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng không cần thiết. Ông nói: “Đây không phải là vấn đề leo thang căng thẳng. Năng lượng của chúng tôi vẫn sẽ được tiêu thụ, nhưng sẽ chảy đến những nơi khác."

Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Ủy viên Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) Dan Jorgensen khẳng định khối này sẽ không chịu sức ép từ Mỹ và các nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) khác trong việc sửa đổi các quy định nhằm kiểm soát phát thải methane.

Trước đó, Mỹ đã cảnh báo EU rằng các quy định quá phức tạp cùng nguy cơ bị phạt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại. Các bộ trưởng năng lượng EU dự kiến sẽ thảo luận về quy định này tại cuộc họp ở Luxembourg vào ngày 26/6 tới.

EU ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Mỹ trong nỗ lực thay thế khí đốt của Nga sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022. Tuy nhiên, việc cắt giảm phát thải methane cũng là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược khí hậu của khu vực.

Sự khác biệt trong chính sách khí hậu giữa EU và Mỹ, trong bối cảnh Washington cam kết tăng sản lượng nhiên liệu hóa thạch, đang trở thành một điểm gây căng thẳng giữa hai bên.

Bên cạnh đó, việc theo dõi phát thải methane tại Mỹ cũng gặp nhiều khó khăn do hệ thống khai thác trải rộng trên nhiều khu vực sản xuất khác nhau.

Các nhà xuất khẩu cho rằng nguy cơ bị xử phạt khi không đáp ứng quy định của EU đang làm chậm quá trình ký kết các hợp đồng mới.

Lập trường của ông Wright khác biệt rõ rệt so với chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Năm 2021, Mỹ và EU từng cùng khởi động sáng kiến “Cam kết Toàn cầu về Khí methane," đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% lượng phát thải methane vào năm 2030 so với mức của năm 2020./.

Lượng khí thải methane thực tế cao hơn 80% so với số liệu báo cáo chính thức Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố bản cập nhật hàng năm cho thấy lượng khí thải methane - một trong những tác nhân chính gây biến đổi khí hậu - vẫn ở mức cao trên toàn cầu.