Đồng Tháp tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ đợt 2 từ Thái Lan

Chiều 24/6, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tràm Chim, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ đợt 2.

Đây là những cá thể sếu đầu đỏ được đưa về từ Thái Lan, thuộc Đề án “Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032.”

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cho biết, chương trình tiếp nhận sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim đợt 2 mang thông điệp và ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Đây không chỉ đơn thuần là việc tiếp nhận thêm các cá thể sếu mới, mà là cột mốc khẳng định tính đúng đắn, tầm nhìn dài hạn và sự cam kết mạnh mẽ của tỉnh Đồng Tháp trong nỗ lực gìn giữ các giá trị di sản thiên nhiên.

Để thực hiện hiệu quả Đề án “Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim, ngoài sự tích cực của các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Phước Thiện mong muốn có sự đồng lòng, vào cuộc của toàn xã hội.

Trong số 6 cá thể sếu đầu đỏ tiếp nhận đợt 2, có 2 cá thể trống và 4 cá thể mái, với trọng lượng mỗi cá thể sếu từ từ 5,3 kg đến 6,7 kg. Các cá thể sếu đầu đỏ này được nuôi tại Vườn thú Nakhon Ratchasima (Thái Lan) và chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không.

Đây là kết quả của sự hợp tác hiệu quả giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Tổ chức Công viên động vật học Thái Lan (ZPOT), Hiệp hội vườn thú Việt Nam (VZA), Hội sếu quốc tế (ICF).

Để tiếp nhận 6 cá thể sếu đợt này, Vườn Quốc gia Tràm Chim đã chuẩn bị cơ sở vật chất; hoàn thiện khu chuồng cách ly theo quy định: khử trùng, cải tạo nền, hệ thống lưới, hồ nước, máng ăn uống…; chuẩn bị đầy đủ thức ăn, thuốc thú y, nhân lực chuyên môn phục vụ chăm sóc sếu.

Vườn Quốc gia Tràm Chim đã phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, đảm bảo điều kiện nuôi cách ly; hoàn thiện các thủ tục cách lý theo quy định và công tác kiểm dịch.

Trước đó, tháng 4/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận các cá thể sếu đầu đỏ đầu tiên từ Thái Lan về Việt Nam. Hiện nay, 5 cá thể sếu tiếp nhận đợt 1 đã trưởng thành, khỏe mạnh, thích nghi rất tốt với khí hậu, thổ nhưỡng.

Từ đầu năm 2026, các cá thể sếu này bước vào giai đoạn “bắt cặp”, đây là tín hiệu khả quan về việc sinh sản của sếu đầu đỏ trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim, nhiều thập kỷ qua, Vườn Quốc gia Tràm Chim là nơi cư trú và kiếm ăn quan trọng của sếu đầu đỏ, loài chim quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Tuy nhiên, những năm gần đây số lượng sếu đầu đỏ về Tràm Chim giảm mạnh và hiện nay không ghi nhận cá thể nào xuất hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032 nhằm từng bước phục hồi quần thể sếu đầu đỏ, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững vùng đất ngập nước Tràm Chim.

Việc nghiên cứu, hợp tác chuyển giao, nuôi dưỡng và bảo tồn sếu đầu đỏ là yêu cầu cấp bách vì đây là loài chim chỉ thị về môi trường trong lành, sự phục hồi các giá trị sinh học tự nhiên; là biểu tượng về văn hóa, tâm linh trong đời sống tinh thần của người dân từ ngàn xưa.

Mục tiêu chung của Đề án là phục hồi và phát triển đàn sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim bằng biện pháp nuôi và thả lại tự nhiên.

Trong vòng 10 năm (từ năm 2022 - 2032), nuôi thả 100 cá thể sếu với tối thiểu 50 cá thể sống sót. Đàn sếu đầu đỏ thả ra sẽ có thể tự sinh sản, tồn tại ngoài tự nhiên và có thể sinh sống quanh năm ở Vườn Quốc gia Tràm Chim./.

Sếu đầu đỏ thích nghi tốt, Đồng Tháp tiếp tục đón thêm 6 cá thể mới Việc tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ đợt 2 không chỉ bổ sung nguồn cá thể cho chương trình bảo tồn, mà còn tiếp tục khẳng định quyết tâm của tỉnh Đồng Tháp trong việc khôi phục quần thể sếu đầu đỏ.

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