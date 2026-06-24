Gia Lai xây dựng nhà máy đốt rác phát điện gần 1.600 tỷ đồng

Ngày 24/6, Dự án xây dựng nhà máy đốt rác phát điện tại phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư gần 1.600 tỷ đồng đã chính thức được khởi động tạo dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng môi trường; tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời giải quyết nhu cầu xử lý chất thải đô thị của tỉnh.

Với quy mô khoảng 10ha, công suất xử lý 800 tấn rác mỗi ngày đêm và công suất phát điện 15 MW, dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ nhu cầu xử lý chất thải sinh hoạt của khu vực phía Đông tỉnh trong nhiều năm tới; đồng thời tạo ra nguồn năng lượng sạch từ rác thải, giảm áp lực chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên đất đai, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ nhu cầu xử lý chất thải sinh hoạt của khu vực phía Đông tỉnh trong nhiều năm tới; đồng thời tạo ra nguồn năng lượng sạch từ rác thải, giảm áp lực chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên đất đai, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết, cùng với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, đô thị hóa và gia tăng dân số, vấn đề xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang trở thành một trong những yêu cầu cấp thiết đối với mọi địa phương. Không chỉ đơn thuần là xử lý rác thải, đây còn là bài toán về chất lượng môi trường sống, sức khỏe cộng đồng, mỹ quan đô thị và năng lực phát triển bền vững của mỗi địa phương.

Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, trong những năm qua tỉnh Gia Lai luôn quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên địa bàn. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, các phương thức xử lý truyền thống không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về công suất, hiệu quả môi trường cũng như định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn mà Đảng và Nhà nước đã xác định.

Dự án được triển khai tại Khu xử lý chất thải Long Mỹ - khu vực giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển đô thị Quy Nhơn mở rộng, trung tâm chính trị-hành chính, dịch vụ, du lịch, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo của tỉnh. Việc đầu tư nhà máy xử lý chất thải hiện đại ngay từ bây giờ không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng hạ tầng môi trường đồng bộ cho quá trình phát triển đô thị xanh, thông minh và bền vững trong tương lai.

Nhà máy sẽ ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện MARTIN của Cộng hòa Liên bang Đức, một trong những công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xử lý chất thải và thu hồi năng lượng.

Theo đó, khí thải phát sinh sau quá trình đốt được xử lý bảo đảm đáp ứng các quy chuẩn môi trường nghiêm ngặt của Việt Nam và tiêu chuẩn châu Âu EU 2010. Toàn bộ nước rỉ rác và nước thải công nghiệp được xử lý đạt cột A theo quy chuẩn hiện hành trước khi tái sử dụng 100%.

Đặc biệt, tro xỉ phát sinh trong quá trình đốt tiếp tục được xử lý, tái chế để thu hồi kim loại và sản xuất vật liệu san lấp, qua đó giảm thiểu lượng chất thải phải chôn lấp và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Theo kế hoạch, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2028./.

Các nhà máy Đà Lạt, Bảo Lộc nguy cơ ngừng nhận rác, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo không để xảy ra tình trạng tồn đọng, ùn ứ rác thải, không kịp thời thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định, gây mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường.