Động đất kép rung chuyển Venezuela, dự báo thương vong có thể vượt 1.000 người

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez ngày 25/6 thông báo ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau khi nước này hứng chịu liên tiếp hai trận động đất mạnh ngoài khơi bờ biển phía bắc.

Ngày 25/6, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sau khi nước này hứng chịu liên tiếp hai trận động đất mạnh ngoài khơi bờ biển phía bắc. Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) phát cảnh báo đỏ, ước tính thảm họa có thể khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng.

Theo USGS, trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,2 xảy ra lúc 22h04 ngày 24/6 (giờ GMT). Chưa đầy một phút sau, trận động đất thứ hai mạnh 7,5 tiếp tục xuất hiện gần thị trấn ven biển Moron, cách thủ đô Caracas khoảng 160 km về phía tây. Tâm chấn của hai trận động đất nằm ở độ sâu lần lượt 22 km và 10 km.

Rung chấn khiến nhiều công trình tại Caracas bị hư hại, một số tòa nhà đổ sập. Hơn 500 nhân viên cứu hộ đã được huy động, giải cứu ít nhất 18 người tại khu vực Chacao. Chính phủ cũng triển khai lực lượng an ninh trên toàn quốc và tạm ngừng cung cấp khí đốt ở một số khu vực để phòng ngừa cháy nổ.

Phó Tổng thống Rodriguez cho biết đã ghi nhận trường hợp tử vong nhưng chưa công bố số liệu cụ thể. Sân bay quốc tế Maiquetia cũng phải đóng cửa do ảnh hưởng của động đất.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello khuyến cáo người dân không ở trong các tòa nhà do nguy cơ dư chấn tiếp tục gây sập đổ. Hiện công tác đánh giá thiệt hại và tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai./.