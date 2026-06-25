Mỹ đề xuất chi thêm 11 tỷ USD hỗ trợ nông dân đối phó khủng hoảng chi phí

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã chính thức đề nghị Quốc hội phê duyệt gói viện trợ bổ sung trị giá hơn 11 tỷ USD cho ngành nông nghiệp. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nông dân Mỹ đang rơi vào tình cảnh kiệt quệ tài chính do chi phí sản xuất leo thang và tác động tiêu cực từ tình hình địa chính trị, đe dọa trực tiếp đến sự ủng hộ của nhóm cử tri then chốt này trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Theo yêu cầu ngân sách bổ sung do ông Russ Vought, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng ký, 10 tỷ USD trong gói cứu trợ mới sẽ được dành cho những người nông dân trồng trọt bị ảnh hưởng bởi chi phí đầu vào tăng cao trong năm 2026.

Khoản 1,1 tỷ USD còn lại được phân bổ riêng cho nông dân tại bang Florida, những người vừa phải chịu thiệt hại nặng nề từ các đợt bão mùa Đông cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

Nếu đề xuất này được thông qua, tổng số tiền chính phủ chi trả trực tiếp cho nông dân trong năm nay dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục 55,4 tỷ USD. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, con số này chiếm tới 33% tổng thu nhập toàn ngành nông nghiệp trong năm 2026 và là lệ trợ cấp cao nhất kể từ năm 2001.

Nguyên nhân chính dẫn đến nhu cầu cứu trợ khẩn cấp này là "cú sốc" chi phí phát sinh từ cuộc xung đột bùng phát tại Trung Đông hồi tháng 2/2026. Sự kiện này đã làm gián đoạn nguồn cung phân bón quan trọng từ Saudi Arabia, Qatar và Iran, đồng thời đẩy giá dầu diesel lên cao.

Dù căng thẳng đã có dấu hiệu hạ nhiệt và giá nhiên liệu bắt đầu giảm, giới quan sát nhận định thiệt hại kinh tế đối với các trang trại đã quá sâu rộng và khó có thể đảo ngược ngay lập tức.

Nhóm nông dân trồng đậu tương đang chịu tác động nặng nề nhất khi giá mặt hàng này thấp hơn khoảng 1/3 so với năm 2022 trong khi chi phí giống, phân bón, máy móc và nhiên liệu đều tăng, buộc nhiều nông dân phải vay thêm để duy trì sản xuất.

Tuy nhiên, lãi suất vay nông nghiệp đối với các khoản vay trên 100.000 USD hiện đã chạm ngưỡng 7%, cao gấp đôi so với 4 năm trước và khiến gánh nặng nợ nần ngày càng đè nặng lên các hộ sản xuất.

Tình trạng kinh tế bấp bênh đang làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của cử tri nông thôn đối với chính quyền hiện tại. Kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump tại khu vực này đã rơi xuống mức thấp mới là 50% trong tháng 6, giảm mạnh so với mức 60% vào tháng 2/2025.

Thậm chí, các khảo sát khác còn chỉ ra rằng có tới 61% cử tri nông thôn hiện phản đối chính sách kinh tế của Nhà Trắng.

Dù các hiệp hội ngành hàng thừa nhận gói hỗ trợ là "cứu cánh" cần thiết để nông dân chuẩn bị cho mùa vụ mới, nhưng họ cũng cảnh báo rằng số tiền này chỉ như "muối bỏ bể" và không đủ để bù đắp những tổn thương dài hạn.

Giới nông dân bày tỏ lo ngại rằng chừng nào những bất ổn từ chiến tranh và thuế quan còn hiện hữu, lợi nhuận của ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục bị bào mòn bất chấp các nỗ lực cứu trợ tài chính./.

Chiến lược thuế quan mới của Mỹ: Kẻ cười, người khóc và những ẩn số Khi mức thuế tạm thời 10% áp dụng chung cho mọi mặt hàng của ông Trump hết hạn vào cuối tháng Bảy, một số nước có thể sẽ giành được lợi thế cạnh tranh với mức thuế thấp hơn so với trước đây.

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