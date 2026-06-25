4,7 triệu người Mỹ mất trợ cấp thực phẩm do đạo luật mới của Tổng thống Trump

Hơn 4,7 triệu người Mỹ đã không còn được hưởng Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng bổ sung (SNAP) kể từ khi gói luật thuế và chi tiêu của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực vào tháng 7/2025.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết số người hưởng trợ cấp SNAP trên toàn quốc đã giảm khoảng 11% so với trước khi luật được ban hành.

Trong đó, Arizona là bang chịu ảnh hưởng lớn nhất khi số người nhận trợ cấp giảm gần 50%, tương đương hơn 457.000 người, trong đó có gần 196.000 trẻ em.

Đạo luật mới cắt giảm khoảng 187 tỷ USD ngân sách dành cho SNAP trong 10 năm, đồng thời mở rộng yêu cầu về lao động đối với người thụ hưởng, siết điều kiện đối với một số nhóm người nhập cư và chuyển thêm chi phí quản lý chương trình từ chính phủ liên bang sang các bang.

Các chuyên gia cho rằng quy trình xét duyệt nghiêm ngặt hơn và tình trạng quá tải tại cơ quan quản lý địa phương cũng góp phần khiến nhiều người bị gián đoạn hoặc mất quyền hưởng trợ cấp.

Theo Trung tâm Ưu tiên Ngân sách và Chính sách (CBPP), nhiều người gặp khó khăn trong việc hoàn tất thủ tục do hệ thống xử lý hồ sơ quá tải và yêu cầu bổ sung nhiều giấy tờ hơn trước.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng việc cải cách SNAP nhằm giảm chi tiêu ngân sách, khuyến khích người dân tham gia lực lượng lao động và tăng hiệu quả quản lý chương trình.

Tuy nhiên, các tổ chức chống đói nghèo cảnh báo những thay đổi này có thể làm gia tăng khó khăn đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn ở mức cao./.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhà ở được Tổng thống Trump hậu thuẫn Dự luật được thông qua với tỷ lệ áp đảo 396 phiếu thuận và 13 phiếu chống, qua đó được chuyển lên Thượng viện để xem xét lần cuối trước khi trình Tổng thống ký ban hành.