Dịch Ebola: WHO thử nghiệm 2 phương pháp điều trị tại CHDC Congo

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các cuộc thử nghiệm hai phương pháp điều trị tiềm năng nhằm chống lại đợt bùng phát dịch Ebola gây chết người tại Cộng hòa Dân chủ Congo dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới.

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, thông báo: "Công tác chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm hai liệu pháp điều trị hiện đã hoàn tất và dự kiến sẽ bắt đầu tại Cộng hòa Dân chủ Congo vào tuần tới."

Theo ông Ghebreyesus, cuộc thử nghiệm sẽ đánh giá liệu kháng thể đơn dòng MBP134 và thuốc kháng virus remdesivir có thể giúp giảm tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân nhiễm chủng Bundibugyo hay không, khi được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Mỹ và công ty dược phẩm Gilead Sciences vì đã tài trợ lượng thuốc cần thiết cho cuộc nghiên cứu. Các thử nghiệm sẽ được triển khai tại một bệnh viện ở tỉnh Ituri, thuộc vùng Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi ghi nhận phần lớn các ca bệnh hiện nay.

Ông Vasee Moorthy, người phụ trách chương trình nghiên cứu và phát triển của WHO, cho biết số lượng bệnh nhân tham gia sẽ phụ thuộc vào mức độ hiệu quả ban đầu của các phương pháp điều trị. Thuốc càng cho kết quả tích cực thì càng cần ít bệnh nhân hơn để chứng minh hiệu quả. Dự kiến sẽ có từ 500-1.000 người tham gia nghiên cứu.

Theo ông Moorthy, các khâu chuẩn bị gần như đã hoàn tất và cuộc thử nghiệm sẽ giúp xác định liệu từng phương pháp điều trị riêng lẻ cũng như việc kết hợp cả hai có an toàn và hiệu quả hay không.

Tổng Giám đốc Tedros cho biết WHO và các đối tác đang phối hợp chặt chẽ với các cộng đồng bị ảnh hưởng để cung cấp thông tin và khuyến khích họ tham gia quá trình nghiên cứu.

Ông nhấn mạnh WHO đang làm việc để bảo đảm rằng các cộng đồng này sẽ được tiếp cận các liệu pháp điều trị nếu chúng được chứng minh là an toàn và hiệu quả.

Cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện bởi WHO cùng một liên minh đối tác, bao gồm Viện Nghiên cứu Y sinh quốc gia của Cộng hòa Dân chủ Congo, Liên minh Hành động y tế quốc tế (ALIMA) và Đại học Oxford. Nếu thành công, đây có thể là bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại chủng Bundibugyo Ebola, mở ra hy vọng giảm đáng kể tỷ lệ tử vong trong các đợt bùng phát dịch bệnh này trong tương lai.

Theo số liệu cập nhật, kể từ khi đợt dịch được công bố vào ngày 15/5, đến nay ghi nhận 1.118 ca nhiễm, trong đó 291 ca tử vong. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng số ca mắc và tử vong thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Bản cập nhật được chính phủ công bố ngày 24/6 cho thấy 122 người đã hồi phục, trong khi 408 bệnh nhân đang được chăm sóc. Tỷ lệ tử vong là 26%. Giám sát dịch tễ học vẫn đang được tiến hành, dẫn đến việc xác định 138 trường hợp nghi ngờ. Tỷ lệ theo dõi tiếp xúc đạt 77,1%.

Những con số mới nhất được đưa ra khi các quan chức WHO cho biết công tác ứng phó đã có những tiến bộ rõ rệt trong những tuần gần đây, nhưng vẫn hạn chế do việc truy vết tiếp xúc không đầy đủ, năng lực điều trị và cách ly hạn chế, những thách thức trong việc chôn cất an toàn, tình trạng bất an và khả năng tiếp cận nhân đạo yếu kém ở các tỉnh phía Đông bị ảnh hưởng./.

Pháp lần đầu tiên ghi nhận một ca bệnh nhiễm virus Ebola Pháp lần đầu phát hiện ca nhiễm Ebola từ bác sỹ trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi WHO đánh giá nguy cơ bùng phát toàn cầu vẫn thấp, nhưng cảnh báo rủi ro.