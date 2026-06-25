Phú Thọ: Xây dựng mô hình xã phường an toàn, không tệ nạn ma túy

Là cửa ngõ kết nối vùng Tây Bắc với Đồng bằng Bắc Bộ, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua, tỉnh Phú Thọ đang phải đối mặt với những diễn biến phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trước tình hình đó, các cấp, ngành trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh đấu tranh, kiểm soát tội phạm và từng bước xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Triệt xóa nhiều đường dây, điểm nóng

Theo Công an tỉnh, cùng với công tác phòng ngừa, lực lượng Công an các cấp đã triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Từ tháng 12/2024 - 5/2026, toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 1.247 vụ với 2.237 đối tượng liên quan đến ma túy.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã truy tố 1.039 vụ với 1.697 bị can, xét xử 951 vụ với 1.613 bị cáo, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Trong số các vụ án được khởi tố, tội tàng trữ trái phép chất ma túy chiếm tỷ lệ cao nhất với 478 vụ; tiếp đến là mua bán trái phép chất ma túy với 306 vụ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với 174 vụ.

Tang vật thu giữ gồm: hơn 14kg heroin, trên 70,5kg ma túy tổng hợp, hơn 53,2kg ketamine, trên 3,4 kg cần sa, cùng nhiều loại ma túy khác và phương tiện, công cụ liên quan.

Cùng với đó, lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác thống kê, quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy trên địa bàn.

Công an tỉnh đang quản lý 2.669 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và 1.349 người sử dụng trái phép chất ma túy. Phần lớn các đối tượng này không có việc làm ổn định, chủ yếu là nam giới, tập trung ở độ tuổi trên 30.

Tỉnh đã triển khai 19 cơ sở điều trị Methadone và 21 điểm cấp phát thuốc, điều trị cho khoảng 1.700 bệnh nhân. Các cơ sở cai nghiện đã tiếp nhận hơn 2.200 lượt học viên cai nghiện bắt buộc và hàng chục trường hợp tự nguyện.

Theo Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy còn cao; công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hiệu quả thấp; hoạt động hỗ trợ học nghề, tạo việc làm còn hạn chế.

Cơ sở vật chất phục vụ phòng, chống ma túy còn hạn chế; đội ngũ cán bộ y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy còn thiếu, có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là việc xác định tình trạng nghiện của bị can, phạm nhân.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ người sau cai nghiện vẫn còn nhiều khó khăn. Hoạt động tư vấn, học nghề, tạo việc làm chưa đáp ứng yêu cầu; số doanh nghiệp tham gia tiếp nhận, tạo việc làm cho người sau cai nghiện còn hạn chế, dẫn đến nguy cơ tái nghiện cao.

Qua nắm bắt, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của các đường dây liên tỉnh. Hoạt động của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, lợi dụng không gian mạng như Facebook, Zalo để giao dịch, sử dụng nhiều phương thức cất giấu, vận chuyển ma túy nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Đặc biệt, hiện nay đã xuất hiện nhiều loại ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và các loại ma túy mới chưa có trong danh mục quản lý. Cùng với đó, nguồn ma túy từ bên ngoài vẫn tiếp tục thẩm lậu vào địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo.

Triệt phá nguồn cung và giảm cầu về ma túy

Cán bộ, chiến sỹ cơ sở cai nghiện số 3 hướng dẫn học viên cai nghiện ma túy học nghề cơ khí. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6/2026, tỉnh Phú Thọ tổ chức nhiều hoạt động nhằm kêu gọi các cấp, ngành và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Nói không với ma túy,”,tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy đến từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học.

Trong số đó, tỉnh sẽ kết nối “Lễ míttinh trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy” đến điểm cầu trung tâm của tỉnh và 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh; tổ chức giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy” tại trung tâm tỉnh và 148 xã, phường, dự kiến thu hút khoảng 15.000 người tham gia.

Đặc biệt, trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, tỉnh triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Trọng tâm của đợt tấn công là đấu tranh, triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; xóa bỏ các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, tỉnh sẽ triển khai đồng loạt các giải pháp đấu tranh, triệt xóa các đường dây, điểm phức tạp về ma túy.

Địa phương tăng cường quản lý các cơ sở điều trị nghiện, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, đa dạng hóa các hình thức điều trị; nghiên cứu cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia công tác cai nghiện.

Tỉnh phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; đẩy mạnh chính sách tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho người sau cai nghiện, góp phần phòng ngừa tái nghiện và bảo đảm an sinh xã hội

Tỉnh đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử; bắt, vận động đối tượng truy nã về ma túy; phòng, chống việc trồng trái phép cây có chứa chất ma túy.

Các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy và người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; chống kỳ thị, phân biệt đối xử, tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện…

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Phú Thọ đang từng bước kiểm soát, kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng các xã, phường an toàn, không ma túy, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững./.

Hà Nội phát động Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 Thành phố Hà Nội triển khai chiến dịch truyền thông quy mô lớn và cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng tới xây dựng các xã, phường không ma túy.

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