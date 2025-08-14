Tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống ma túy giữa Việt Nam-Thái Lan

Hội nghị song phương giữa Việt Nam-Thái Lan về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 17 diễn ra ngày 14/8, tại Hà Nội. Thông tin tại Hội nghị cho thấy, những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Thái Lan không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác về an ninh và đặc biệt là hợp tác về phòng, chống ma túy.

Năm 1998, Chính phủ hai nước đã ký kết Hiệp định hợp tác song phương về kiểm soát ma túy, các chất hướng thần và tiền chất. Triển khai Hiệp định này, hai nước đã hợp tác tổ chức nhiều hoạt động như: Hội nghị song phương về hợp tác phòng, chống ma túy thường niên, luân phiên; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, trao đổi các đoàn nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng phòng, chống ma túy và tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin giúp bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên quan đến hai nước.

Thông qua đường dây nóng, đầu mối là cán bộ hợp tác quốc tế của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Tham tán công sứ, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, hai bên đã trao đổi, xử lý nhanh các thông tin về tội phạm ma túy, kịp thời xác minh, phối hợp điều tra nhiều vụ việc quan trọng. Theo đó, năm 2024, Thái Lan đã bắt giữ, trục xuất 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy và bàn giao đối tượng cho Việt Nam tiếp nhận, xử lý theo quy định. Năm 2025, hai bên đã phối hợp xác minh, bắt giữ 1 đối tượng truy nã về ma túy...

Tại Hội nghị, hai bên đã tiến hành thảo luận về tình hình, kết quả công tác phối hợp phòng, chống ma túy; kinh nghiệm triển khai công tác cai nghiện, giảm cầu ma túy; khuyến nghị hợp tác nâng cao năng lực trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, công tác giám định, truy nguyên nguồn gốc ma túy và công tác cai nghiện thời gian tới. Với tinh thần hợp tác, hữu nghị, khẩn trương và đầy trách nhiệm, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Các đại biểu đại diện cho các cơ quan, lực lượng phòng, chống ma túy của hai nước đã thẳng thắn trao đổi thông tin về tình hình và kết quả hợp tác đấu tranh phòng, chống ma túy mà hai bên đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và đưa ra những khuyến nghị hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy giữa hai nước, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Để tiếp tục phát huy kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục phát huy hiệu quả đường dây nóng đầu mối là cán bộ hợp tác quốc tế của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Tham tán công sứ, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội giúp trao đổi, xử lý nhanh các thông tin về tội phạm ma túy có liên quan đến hai nước, kịp thời xác minh, phối hợp điều tra các vụ việc về ma túy.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình cũng đề nghị phối hợp mở các chuyên án điều tra chung đối với các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy xuyên quốc gia, xem xét thành lập các tổ công tác chung gồm cả các cán bộ của Việt Nam và Thái Lan làm việc tại hiện trường vụ án để tiến hành điều tra chung, thẩm vấn và chia sẻ thông tin về các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia một cách kịp thời, hiệu quả và phối hợp điều tra mở rộng, thu thập các chứng cứ có liên quan nhằm triệt phá toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm ma túy, đặc biệt là các đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng, qua Lào, Thái Lan, Campuchia về Việt Nam và đi các nước tiêu thụ.

Song hành với đó, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong điều tra tội phạm ma túy như: Các loại ma túy mới, tuyến đường vận chuyển, phương thức, thủ đoạn hoạt động, kinh nghiệm phát hiện thủ đoạn cất giấu ma túy, thông tin truy bắt các đối tượng truy nã lẩn trốn xuyên quốc gia, kinh nghiệm trong việc áp dụng các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, công tác tịch thu, tịch biên tài sản của đối tượng phạm tội về ma túy…

Trung tướng Phanurat Lukboon, Tổng thư ký Ủy ban Kiểm soát ma túy, Trưởng đoàn đại biểu Thái Lan đánh giá cao kết quả hội nghị song phương giữa hai bên, đồng thời tin tưởng rằng, sau Hội nghị này, hoạt động hợp tác của hai nước Việt Nam-Thái Lan sẽ ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu thực tế trong việc ứng phó có hiệu quả với diễn biến phức tạp của tình hình ma túy hiện nay./.

