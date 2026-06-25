Sáng nay, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII họp phiên trọng thể

Sáng nay, 26/6, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ họp phiên trọng thể, phiên quan trọng nhất của Đại hội. Phiên trọng thể sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam; tường thuật trực tuyến trên các báo của Đoàn và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Đoàn.

Trong phiên trọng thể, Ban chấp hành Trung ương Đoàn sẽ trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị; các đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đặc biệt, theo chương trình, tại phiên trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Tham dự phiên trọng thể của Đại hội, bên cạnh gần 800 đại biểu của Đại hội còn có khoảng hơn 200 đại biểu khách mời là các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo của các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương; Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Ban Bí thư Trung ương Đoàn các thời kỳ, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, các tổ chức, cá nhân có quan hệ thường xuyên với Trung ương Đoàn, đại diện thanh thiếu nhi tiêu biểu trong các lĩnh vực; đại biểu một số đại biểu thanh niên Việt Nam ở ngoài nước.

Theo Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn, ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Vì vậy, Đại hội không chỉ là dịp nhìn lại một nhiệm kỳ công tác, mà còn là thời điểm quan trọng để xác lập tầm nhìn, khát vọng, trách nhiệm và phương thức hành động mới của tổ chức Đoàn để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, phát huy cao nhất vai trò xung kích, tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc và cùng hướng tới mốc kỷ niệm vô cùng quan trọng, 100 năm sự ra đời của Đảng và 100 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 24 và 25/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với khoảng 786 đại biểu.