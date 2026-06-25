Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Nỗ lực đưa nghị quyết vào cuộc sống

Chiều nay, 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII đã kết thúc phiên bế mạc. Trung ương Đoàn cho biết sẽ nhanh chóng triển khai các hoạt động để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Xây dựng thế hệ thanh niên mới

Đại hội có sự tham dự của gần 800 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Khẩu hiệu hành động của Đại hội là: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”

Trong hai ngày 24 và 25/6 với 4 phiên làm việc, đại hội đã đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận, cho ý kiến Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo trong phiên tổng thể.

Đại hội đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội cũng đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động để Đoàn thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phát huy tinh thần cống hiến, vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên… Các mục tiêu được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu cụ thể.

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết thông tin tại họp báo. (Ảnh: Vietnam+)

Để thực hiện các mục tiêu này, Trung ương Đoàn tập trung vào các giải pháp như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”; triển khai chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam”; xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; nâng cao chất lượng công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Năm nhiệm vụ đột phá được xác định là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới; hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước.

Đại hội cũng đặt nhiệm vụ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn. Nâng cao chất lượng cán bộ đoàn xã, phường, đặc khu; tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp.

Đẩy mạnh triển khai nghị quyết đại hội

Theo Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết, Đại hội đã khép lại nhưng nhiệm vụ đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống mới bắt đầu.

Trọng tâm sau Đại hội là tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết; cụ thể hóa bằng chương trình hành động, phong trào, công trình, phần việc cụ thể, biến tinh thần Đại hội thành hành động thiết thực của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên từng địa bàn, lĩnh vực và các khối đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn, cho hay sẽ tổ chức hội nghị học tập nghị quyết Đại hội Đoàn ngay trong tháng 7. (Ảnh: Vietnam+)

Chia sẻ thêm về vấn đề này tại buổi họp báo sau Đại hội, đồng chí Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn, cho hay ngay trong quá trình xây dựng văn kiện đại hội Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII đã triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để có thể triển khai sớm nhất ngay sau Đại hội. Dự kiến, hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết sẽ được tổ chức trong tháng 7 theo hình thức trực tuyến.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Thái An, để nghị quyết thấm sâu vào đoàn viên thanh niên, sau hội nghị học tập sẽ có kiểm tra đánh giá, cấp chứng chỉ trực tuyến và đưa vào thành một trong những tiêu chí đánh giá cuối năm.

Trong việc triển khai Nghị quyết trong thực tế sẽ có kế hoạch về thời gian, các công việc cụ thể và các chỉ tiêu để có thể đo lường, đánh giá cụ thể./.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên lần thứ XIII Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đoàn lần thứ XIII, nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng đất nước và nhiệm vụ của đoàn viên thanh niên.