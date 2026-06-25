Trường Văn hóa Công an nhân dân: Phát triển giáo dục gắn với bảo đảm an ninh

Ngày 25/6, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III tại thành phố Cần Thơ trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Theo đó, lực lượng Công an nhân dân đang gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách giáo dục gắn liền với đảm bảo an ninh con người và an sinh xã hội.

Việc thành lập các Trường Văn hóa Công an nhân dân nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tạo ra một mô hình giáo dục chuyên biệt mang đậm tính nhân văn.

Mô hình này không chỉ giúp nuôi dạy, bảo đảm an toàn cho con em gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em yếu thế có cơ hội học tập công bằng.

Việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ quan trọng. Mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý phải nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị cao cả này, thực sự là tấm gương mẫu mực về đạo đức, tận tâm chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các em như con em chính mình.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu nhấn mạnh, việc ra đời Trường Văn hóa Công an nhân dân III mang ý nghĩa chiến lược quan trọng trên cả ba phương diện giáo dục-đào tạo, an sinh xã hội và quốc phòng-an ninh.

Ngôi trường tạo điều kiện để các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được rèn luyện phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực dự bị chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân.

Ông Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao việc nhà trường tận dụng hiệu quả cơ sở vật chất từ trụ sở cơ quan cũ tại phường Phú Lợi. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai mà còn thể hiện tinh thần đổi mới, chống lãng phí tài sản công.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu trực tiếp tham quan, kiểm tra cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục tại Trường Văn hóa Công an nhân dân III. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Các sở, ban, ngành chức năng chủ động phối hợp chặt chẽ để đưa nhà trường đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ năm học 2026-2027 với quy mô dự kiến bước đầu là 32 lớp và khoảng 1.000 học sinh; hỗ trợ tối đa cho nhà trường về chuyên môn, đảm bảo tiêu chuẩn chương trình giáo dục phổ thông quốc gia và chia sẻ các thiết chế văn hóa, thể thao.

Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành, huy động tổng thể các nguồn lực hợp pháp của địa phương để tạo môi trường giáo dục tiên tiến, bền vững, giúp Trường Văn hóa Công an nhân dân III phát triển ổn định, lâu dài.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng chủ trì công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung Trường Văn hóa Công an nhân dân III vào tổ chức bộ máy của Công an thành phố Cần Thơ; công bố quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của nhà trường.

Các đại biểu cũng chứng kiến nghi thức trao Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III và cùng thực hiện nghi thức khai bút mở trường.

Trường Văn hóa Công an nhân dân III tại Cần Thơ là ngôi trường đầu tiên trong số ba trường được công bố thành lập (cùng với Trường Văn hóa Công an nhân dân I tại Thái Nguyên và Trường Văn hóa Công an nhân dân II tại Đắk Lắk); sẵn sàng mọi điều kiện để đi vào hoạt động, tổ chức đồng bộ ngay từ năm học mới 2026-2027.

Trường có trụ sở đặt tại phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, do Công an thành phố trực tiếp quản lý.

Trong giai đoạn 2026-2030, trường dự kiến có quy mô đào tạo hằng năm là 1.500 học sinh. Đối tượng tuyển sinh hướng tới là con thương binh, liệt sỹ Công an nhân dân, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội và trẻ em người nước ngoài theo chương trình hợp tác quốc tế.

Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh trên địa bàn 6 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ và dự kiến mở rộng trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2027-2028./.

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính Công an nhân dân Trải qua quá trình hình thành và phát triển, lực lượng Tài chính CAND được hoàn thiện theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tổ chức bài bản từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương.