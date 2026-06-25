Sách Trợ lý AI trong lớp học – nơi kết hợp công nghệ và trái tim người thầy

Nhà xuất bản Giáo dục và Đào tạo vừa ấn hành cuốn sách Trợ lý AI trong lớp học – Kết hợp công nghệ và trái tim người thầy của Nathan Lang-Raad. Cuốn sách mang đến những góc nhìn nhân văn, thực tiễn và giàu tính gợi mở về cách kết hợp hài hòa giữa công nghệ và giá trị cốt lõi của nghề dạy học.

Trong kỷ nguyên số, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những chuyển biến sâu sắc trong giáo dục, mở ra nhiều cơ hội đổi mới phương pháp dạy và học.

Công nghệ không thể thay thế vai trò của người thầy nhưng khi được ứng dụng phù hợp, AI trở thành trợ lý đắc lực, giúp giáo viên giảm bớt gánh nặng công việc, dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe, thấu hiểu học sinh, cá nhân hóa quá trình học tập và truyền cảm hứng trong lớp học.

Cuốn sách Trợ lý AI trong lớp học – Kết hợp công nghệ và trái tim người thầy được giới thiệu như một tài liệu thiết thực dành cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và những ai quan tâm đến đổi mới dạy học trong thời đại số.

Điểm nổi bật của cuốn sách là cách tác giả tiếp cận AI từ góc nhìn nhân văn. Đây không phải là một cuốn sách ca ngợi công nghệ bằng những lời hứa hẹn hào nhoáng, cũng không phải một cẩm nang kỹ thuật khô khan chỉ tập trung vào các công cụ. Ngược lại, tác giả đặt con người, đặc biệt là giáo viên và học sinh, ở vị trí trung tâm của mọi ứng dụng công nghệ.

(Nguồn: NXB Giáo dục Việt Nam+)

Theo tinh thần của cuốn sách, AI chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp người thầy thực hiện tốt hơn những giá trị cốt lõi của giáo dục: lắng nghe học sinh, kết nối với lớp học, khơi dậy động lực học tập và nuôi dưỡng sự phát triển riêng của từng em.

Thông qua mô hình HAIL cùng nhiều ví dụ thực tiễn, cuốn sách hướng dẫn giáo viên tiếp cận AI một cách gần gũi, có hệ thống và dễ áp dụng. Từ việc khảo sát nhu cầu lớp học, xác định mục tiêu, lựa chọn công cụ phù hợp, thiết kế hoạt động học tập đến đánh giá và cải tiến quá trình dạy học, các nội dung đều được trình bày gắn chặt với thực tiễn công việc hằng ngày của giáo viên.

Điều đáng quý là tác giả không xem AI như một “phép màu” có thể giải quyết mọi vấn đề của giáo dục. Trái lại, cuốn sách nhấn mạnh rằng chính giáo viên mới là người quyết định cách thức ứng dụng AI, phạm vi ứng dụng và mục tiêu mà công nghệ phục vụ. Công nghệ chỉ là công cụ; còn định hướng giáo dục, sự thấu cảm và tinh thần nhân văn vẫn thuộc về người thầy.

Bên cạnh những chiến lược cụ thể nhằm cá nhân hóa việc học, hỗ trợ thiết kế bài giảng và tối ưu hóa công việc chuyên môn, cuốn sách còn mở ra một góc nhìn rộng hơn về tương lai giáo dục. Đó là nơi công nghệ và con người không đứng ở hai phía đối lập mà cùng phối hợp để tạo nên một môi trường học tập linh hoạt, sáng tạo và giàu cảm xúc hơn.

Với hệ thống biểu mẫu, bảng kiểm, tình huống minh họa và hướng dẫn thực hành rõ ràng, cuốn sách Trợ lý AI trong lớp học mang đến cho người đọc nhiều gợi ý có thể áp dụng ngay vào thực tế giảng dạy thay vì chỉ dừng lại ở những khái niệm lý thuyết.

Trợ lý AI trong lớp học – Kết hợp công nghệ và trái tim người thầy vì thế không chỉ là một cuốn sách về ứng dụng AI trong giáo dục mà còn là lời động viên dành cho những người đang đứng lớp.

Cuốn sách khẳng định rằng, trước những biến đổi mạnh mẽ của thời đại, vai trò của người thầy không hề mờ nhạt đi, mà càng trở nên quan trọng hơn trong việc định hướng, truyền cảm hứng và đồng hành cùng học sinh trên hành trình học tập và trưởng thành./.

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