NXB Giáo dục Việt Nam đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa là bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đẩy mạnh in ấn, phát hành, mục tiêu là đảm bảo có đầy đủ sách giáo khoa cho các địa phương, cho giáo viên trước năm học mới ít nhất 20 ngày.

Không chỉ nỗ lực đảm bảo cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn thực hiện cam kết nâng cao chất lượng sách, tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông để tiếp tục giảm giá sách giáo khoa, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh, đồng thời tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho giáo viên, hỗ trợ giáo viên chủ động hơn trong quá trình tổ chức dạy học và sử dụng sách giáo khoa tại cơ sở.

Từ năm học 2026-2027, bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn là bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" bảo đảm đầy đủ, đồng bộ tất cả các môn học, hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp học; chất lượng khoa học-sư phạm được khẳng định qua thực tiễn, được sử dụng rộng rãi tại tất cả 34 tỉnh, thành.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tùng - Thành viên Hội đồng Thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" là bộ sách đồng bộ và đầy đủ tất cả các môn, được biên soạn bởi đội ngũ chuyên nghiệp, được các nhà trường lựa chọn nhiều nhất và giá cả phù hợp.

Theo ông Tùng, bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" có tổng cộng 263 tên sách từ lớp 1 đến lớp 12, gồm sách giáo khoa, chuyên đề học tập bắt buộc và lựa chọn của tất cả các môn học, hoạt động giáo dục.

Đặc biệt, với một số môn học cần có nhiều đầu sách, mặc dù học sinh ít lựa chọn, không đảm bảo hiệu quả về mặt đầu tư nhưng vì mục tiêu chung, để đáp ứng nhu cầu của người học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vẫn tổ chức biên soạn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đảm bảo có đầy đủ sách giáo khoa cho các địa phương, giáo viên trước năm học mới ít nhất 20 ngày. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ví dụ như môn Mỹ thuật ở cấp trung học phổ thông là môn học lựa chọn, có 10 chủ đề và học sinh chỉ lựa chọn học 4/10 chủ đề. Với môn học này, đến thời điểm hiện tại, chỉ duy nhất Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đưa vào sử dụng.

Môn Giáo dục thể chất, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã lựa chọn 4 môn thể thao học sinh lựa chọn nhiều nhất để biên soạn chuyên đề học tập: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ và Cầu lông.

Theo thiết kế của chương trình, ngoài tiếng Anh còn có 6 ngoại ngữ khác và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là đơn vị duy nhất biên soạn các sách ngoại ngữ này dù số tiết nhiều, học sinh lựa chọn rất ít, kinh phí đầu tư lớn, không có hiệu quả kinh tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải bù lỗ.

Riêng với sách giáo khoa tiếng Anh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã ứng dụng AI vào hỗ trợ cá nhân hóa học tập, ứng dụng nhận diện giọng nói và gia sư AI giúp học sinh luyện nói, luyện viết đạt hiệu quả.

Sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Nguồn: Vietnam+)

Ngoài ra, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cũng có đầy đủ các tài liệu phụ trợ: sách giáo khoa phiên bản điện tử, sách giáo viên, sách bài tập, học liệu điện tử bổ trợ sách giáo khoa như hệ sinh thái số hỗ trợ giáo viên và học sinh tiếp cận học liệu điện tử, tài liệu tập huấn (bản mềm của sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập, tài liệu tập huấn giáo viên cùng các video, slide kèm theo...), giúp tăng hiệu quả việc dạy và học.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, thực hiện cam kết nâng cao chất lượng sách, tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông để tiếp tục giảm giá sách giáo khoa, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh là đối tượng thụ hưởng trực tiếp, giá sách giáo khoa năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với năm học trước.

Về việc sử dụng sách giáo khoa, ngoài các sách giáo khoa được in mới trong năm 2026, toàn bộ sách giáo khoa, sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước (trừ các tên sách thuộc danh mục sách giáo khoa đã được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026) hiện đang lưu hành trong các nhà trường, thư viện, đơn vị phát hành, gia đình học sinh... tiếp tục được sử dụng và tái sử dụng bình thường để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

Đối với một số sách giáo khoa có nội dung cập nhật, điều chỉnh theo địa giới hành chính mới và số liệu thống kê kinh tế-xã hội..., Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến.

Từ 1/6 đến ngày 24/7, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai tổ chức tập huấn sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên toàn quốc theo cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Hoạt động tập huấn đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng giáo viên trong sử dụng sách giáo khoa thống nhất, hướng tới mục tiêu hỗ trợ đội ngũ giáo viên tiếp cận đầy đủ nội dung, cấu trúc và định hướng triển khai các bộ sách trong quá trình dạy học.

Hệ thống kỹ thuật chuẩn bị cho chương trình tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất. (Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Việc này cũng nhằm đảm bảo việc triển khai sách giáo khoa tại các địa phương được đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục; tạo điều kiện để giáo viên trao đổi chuyên môn, tiếp cận trực tiếp với đội ngũ tác giả, chủ biên và giảng viên tập huấn.

Với hình thức tập huấn trực tuyến, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức từ ngày 1/6 đến ngày 24/7, với thời lượng 1 ngày cho mỗi tên sách. Các buổi tập huấn được tổ chức theo khung giờ cố định: buổi sáng từ 8h đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

Từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ có đầy đủ 152 tên sách giáo khoa được tổ chức tập huấn trực tuyến trong 8 đợt, chia thành 2 vòng. Vòng 1 (đợt 1 đến đợt 4), tổ chức từ ngày 1/6 đến ngày 26/6. Vòng 2 (đợt 5 đến đợt 8), tổ chức từ ngày 29/6 đến ngày 24/7.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, việc tổ chức 2 vòng tập huấn giúp các địa phương linh hoạt lựa chọn thời gian phù hợp đồng thời tạo điều kiện để giáo viên có thể tham gia đầy đủ theo nhu cầu thực tế một cách thuận lợi nhất.

Trong mỗi đợt, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức đồng thời khoảng 8-9 phòng tập huấn trực tuyến, mỗi phòng dành riêng cho một tên sách giáo khoa. Căn cứ vào lịch tập huấn chung, các địa phương chủ động phân công đối tượng tham gia và sắp xếp thời gian phù hợp.

Về hình thức tập huấn trực tiếp, căn cứ nhu cầu và đề xuất từ các địa phương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có hình thức tổ chức tập huấn riêng nhằm đáp ứng yêu cầu từ địa phương một cách có hiệu quả, thiết thực, tối ưu hóa nguồn lực và tránh lãng phí.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã chuẩn bị đầy đủ, đa dạng nguồn tài liệu, dữ liệu phục vụ công tác bồi dưỡng gồm: Phiên bản điện tử sách giáo khoa, sách giáo viên, vở bài tập; tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa; kế hoạch bài dạy các môn học… Tất cả các tài liệu, dữ liệu nêu trên được đăng tải miễn phí trên nền tảng taphuan.nxbgd.vn để cán bộ quản lý, giáo viên có thể chủ động tìm hiểu, nghiên cứu về sách giáo khoa các môn học.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giới thiệu danh sách các cửa hàng cung ứng sách giáo khoa trong hệ thống để phụ huynh, học sinh tránh mua phải sách trôi nổi.

Để kịp thời hỗ trợ học sinh, giáo viên tìm mua sách giáo khoa thuận lợi, tránh mua sách tại các nguồn trôi nổi trên thị trường, sách không rõ nguồn gốc, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng công khai bảng giá và danh sách các cửa hàng cung ứng sách giáo khoa phục vụ năm học mới.

Với những nỗ lực cung ứng sách giáo khoa và tập huấn sử dụng sách, sẵn sàng cho năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nhà xuất bản lớn nhất cả nước, đồng hành cùng mọi chặng đường đổi mới giáo dục, góp phần nâng cao dân trí và phụng sự lợi ích cộng đồng./.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai tập huấn, bồi dưỡng sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất dành cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên phạm vi toàn quốc. (Nguồn: Nhà xuất bản Giáo dục)

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, cần hiểu một cách linh hoạt: một bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung không có nghĩa là chỉ sử dụng duy nhất một sách giáo khoa mà có thể sử dụng các sách giáo khoa khác, các nguồn tư liệu khác từ sách, báo, Internet... để làm phong phú thêm kiến thức và các bài kiểm tra đánh giá. Điều này phù hợp với định hướng chuyển từ dạy kiến thức là chính sang dạy kỹ năng, từ đó hình thành năng lực phẩm chất cho học sinh.

Nhà xuất bản Giáo dục: Đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục của Việt Nam Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) tạo nên không gian trưng bày sáng tạo, góp phần tái hiện lịch sử ngành giáo dục.