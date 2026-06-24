Các trường đại học VN tiếp tục ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng phát triển bền vững

Năm nay, Việt Nam có 17 đại diện góp mặt ở bảng xếp hạng đại học phát triển bền vững, theo bảng xếp hạng vừa được tổ chức Times Higher Education (THE) công bố hôm nay, 24/6.

Có thứ hạng cao nhất trong bảng đại học phát triển bền vững trong số 17 trường đại học của Việt Nam là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc nhóm 101-200 (năm 2025, trường xếp hạng nhóm 301-400). Ở vị trí tiếp theo là Trường Đại học FPT và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cùng xếp ở vị trí 201-300.

Đây là lần đầu tiên Trường Đại học FPT lọt nhóm 201-300. Năm ngoái, trường này thuộc tốp 301-400. Theo đó, sau 5 năm tham gia THE Impact Ratings, Trường Đại học FPT đã cải thiện thứ hạng từ nhóm 801–1.000 năm 2022 lên nhóm 201–300 năm 2026.

Đáng chú ý, ở hạng mục Giáo dục chất lượng (SDG4), Trường Đại học FPT thuộc tốp 100 toàn cầu, được xếp hạng 87 thế giới và đứng đầu Việt Nam. Đây là hạng mục phản ánh trực tiếp chất lượng đào tạo, khả năng tiếp cận giáo dục và những đóng góp của đại học đối với sự phát triển của người học. Kết quả này đưa FPTU vào nhóm các cơ sở giáo dục có ảnh hưởng nổi bật nhất thế giới trong việc tạo ra cơ hội học tập, phát triển năng lực và thúc đẩy học tập suốt đời.

Bên cạnh thành tích nổi bật về Giáo dục chất lượng, FPTU cũng đạt nhiều kết quả ấn tượng khác như xếp thứ 14 thế giới về Việc làm tốt và Tăng trưởng kinh tế (SDG8), thứ 9 thế giới về Tổ chức mạnh, hoạt động theo pháp trị và an bình (SDG16), thứ 69 thế giới về Phát triển Thành phố và Cộng đồng bền vững (SDG11). Trong khu vực châu Á, Trường Đại học FPT xếp thứ 110 trên tổng số 941 cơ sở giáo dục.

Trường tăng hạng mạnh nhất năm nay là Đại học Phenikaa, từ nhóm 1.001 – 1.500 lên nhóm 401-600.

Bên cạnh các cơ sở giáo dục trên, các trường lọt bảng xếp hạng đại học phát triển bền vững năm nay còn có Đại học Duy Tân, Đại học Kinh tế quốc dân (cùng nhóm 301-400); Đại học Đà Nẵng, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Văn Lang (cùng ở nhóm 401-600); Đại học quốc gia Hà Nội (nhóm 601-800); Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Lạc Hồng, Đại học Nam Cần Thơ (nhóm 801-1.000); Đại học Đông Á, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Phương Đông, Đại học Việt Đức (nhóm 1.001-1.500).

THE Impact Ratings là bảng xếp hạng toàn cầu do Times Higher Education thực hiện nhằm đánh giá mức độ đóng góp của các trường đại học đối với sự phát triển bền vững. Khác với các bảng xếp hạng tập trung chủ yếu vào nghiên cứu hay học thuật, THE Impact Ratings đo lường tác động thực tế của đại học đối với người học, cộng đồng, môi trường, thị trường lao động và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2015, Liên hợp quốc đã đặt ra 17 mục tiêu phát triển bền vững nhằm gìn giữ hành tinh, xây dựng một thế giới hoà bình, thịnh vượng thông qua các hoạt động kinh tế, môi trường và xã hội. Tổ chức The Times Higher Education (THE) cũng xây dựng một khung chiến lược cho các trường đại học để tham gia các mục tiêu này, thông qua các hoạt động cụ thể có thể định lượng được để đóng góp vào phát triển bền vững của cộng đồng, của đất nước và khu vực.

Theo Tiến sỹ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và những thay đổi sâu sắc của thị trường lao động toàn cầu, vai trò của đại học không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn là chuẩn bị cho người học năng lực thích ứng, học tập suốt đời và khả năng tạo ra giá trị cho xã hội.

Việc các trường đại học của Việt Nam thăng hạng trong bảng xếp hạng đại học phát triển bền vững là sự ghi nhận những nỗ lực của các trường trong đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng, nâng cao hiệu quả đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và góp phần phát triển xã hội./.

Việt Nam có 13 trường đại học được xếp hạng thế giới theo ngành học Việt Nam có 13 cơ sở giáo dục đại học có ngành được xếp hạng như Trường Đại học Văn Lang, Đại học Duy Tân, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng...