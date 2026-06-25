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Israel tiết lộ thông tin về cuộc diễn tập đột kích kho lưu trữ hạt nhân Iran

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Israel Yossi Cohen lần đầu tiết lộ chi tiết về cuộc diễn tập chuẩn bị cho chiến dịch đột kích kho lưu trữ hạt nhân bí mật của Iran hồi tháng 1/2018.

Viết Thành
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Israel tiết lộ thông tin về cuộc diễn tập đột kích kho lưu trữ hạt nhân Iran.

14 quốc gia lên án Israel mở rộng khu định cư ở Bờ Tây.

Ít nhất 164 người thiệt mạng, gần 1.000 người bị thương sau vụ động đất ở Venezuela.

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