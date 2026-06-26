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Lễ hội Sen Hà Nội 2026: Hội tụ tinh hoa văn hóa và sáng tạo từ hoa sen

Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 tại khu vực Hồ Tây và một số địa điểm trên địa bàn phường Tây Hồ do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức từ ngày 26 đến 28/6/2026.

Lan Phương
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Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 tại khu vực Hồ Tây và một số địa điểm trên địa bàn phường Tây Hồ do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức từ ngày 26 đến 28/6/2026 sẽ mang đến cho công chúng không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc gắn với hoa sen, qua đó góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Thăng Long-Hà Nội và quảng bá hình ảnh Thủ đô tới du khách trong nước, quốc tế.

Lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa, du lịch thường niên đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn phục vụ người dân và du khách trong nước, quốc tế./.

(Vietnam+)
#Lễ hội sen Hà Nội #Sen Hồ Tây TP. Hà Nội
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