3 sân bay của Việt Nam vào top tốt nhất thế giới năm 2026

Sân bay quốc tế Nội Bài xếp thứ 273, trong khi Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đứng thứ 277; hai sân bay này ghi điểm nhờ cơ sở vật chất và mức độ thoải mái dành cho hành khách.

Ba sân bay lớn của Việt Nam được AirHelp - đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ bồi thường chuyến bay-đưa vào danh sách 279 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026, dựa trên phản hồi của hành khách.

Theo bảng xếp hạng của AirHelp-đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ bồi thường chuyến bay, sân bay quốc tế Đà Nẵng đứng thứ 272 trong danh sách. Sân bay này được đánh giá cao về trải nghiệm tổng thể của hành khách.

Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) xếp thứ 273, trong khi Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) đứng thứ 277. Hai sân bay này ghi điểm nhờ cơ sở vật chất và mức độ thoải mái dành cho hành khách./.