Việt Nam có 4 sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5

Cục Hàng không Việt Nam vừa phát công văn khẩn gửi các đơn vị liên quan về phòng chống, ứng phó cơn bão số 5 (tên quốc tế Kajiki).

Theo thông tin của Trung tâm Khí tượng hàng không, từ đêm 24-26/8, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Phía Cục Hàng không Việt Nam cho biết các cảng hàng không dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 gồm 4 Cảng hàng không Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

Các cảng hàng không chủ động cập nhật thông tin đề phòng khi bão có diễn biến bất thường, gồm: Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng; các Cảng Hàng không Chu Lai, Pleiku.

Để chủ động ứng phó với bão số 5, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các Cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam) yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay; triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng Hàng không Vinh triển khai ngay công tác ứng phó bão, chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục các sự cố công trình, đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại do bão gây ra; bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn; lưu ý sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ gây mưa sau bão.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Đối với các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay; cập nhật đầy đủ thông tin khí tượng từ các cơ sở khí tượng hàng không liên quan và căn cứ tình hình thực tế để triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động đến khai thác, đảm bảo an toàn hoạt động bay, bảo vệ người và tài sản của đơn vị trước thiên tai.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc, miền Trung giám sát công tác triển khai các nội dung ứng phó tại các cảng hàng không liên quan; bảo đảm liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi trách nhiệm để triển khai ứng phó trong mọi tình huống./.