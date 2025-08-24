Trực cấp cứu 24/24h, không để gián đoạn điều trị trong bão số 5

Ngày 24/8, Bộ Y tế thông tin đã có công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung về việc chủ động triển khai công tác y tế ứng phó bão số 5.

Công điện của Bộ Y tế nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 23/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Để chủ động ứng phó với bão số 5, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc, miền Trung khẩn trương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân.

Các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình mưa, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng; Chủ động rà soát kế hoạch, phương án phòng chống bão lũ và triển khai công tác phòng, chống, ứng phó bão lũ phù hợp với diễn biến thiên tai, yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Trong trường hợp bão ảnh hưởng bão đến đất liền, các đơn vị y tế tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24; Sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; Không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân; Đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Các địa phương cần triển khai các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ; Chủ động sơ tán cơ sở y tế ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; Tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nước sạch, công tác an toàn thực phẩm do bão, mưa lũ gây ra; Sắp xếp, ổn định các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sau mưa lũ…/.

Ứng phó bão số 5: Phương án di dời 152.387 hộ dân với 586.770 khẩu Hiện 7 tỉnh, thành phố ven biển từ Ninh Bình đến Huế và Quảng Ngãi đã tổ chức cấm biển; đồng thời các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã có phương án di dời dân cư với tổng số 152.387 hộ/586.770 khẩu.