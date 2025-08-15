Hà Nội mưa lớn kéo dài, xuất hiện một số điểm úng ngập cục bộ

Ngày 15/8, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa với lượng mưa đo được từ khoảng 50-110mm.

Cụ thể, tại thời điểm 7 giờ sáng, lượng mưa đo được như sau: phường Hai Bà Trưng 90mm; phường Ba Đình 55,1mm; phường Long Biên 106,2mm; phường Hoàng Mai 96,3 mm; Phường Hoàng Liệt 82,6mm; xã Thanh Trì 86,5mm; xã Đan Phượng 76,9mm; xã Đông Anh 69,2mm…

Mực nước trên hệ thống sông, kênh, hồ điều hòa: sông Tô Lịch (tại cầu Cống Mọc) 3,67m; hồ Tây (67 Trích Sài) 5,97m; sông Tô Lịch (tại đập Thanh Liệt) 3,29m; hồ Hoàn Kiếm 7,77m; hồ Trúc Bạch 6,2m; sông Kim Ngưu 3,3m; hồ Thiền Quang 4,18m; sông Nhuệ (tại Cổ Nhuế) 1,89m; hồ Xã Đàn 4,02m; hồ Tai Trâu 3,86m; hồ Văn Quán 4,13m.

Đáng chú ý, trong mưa trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm úng ngập, đọng nước như tại Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97); gầm chui xe lửa Thiên Đức.

Đặc biệt, đến thời điểm 8 giờ, một số nơi trên địa bàn thành phố vẫn còn mưa, xuất hiện thêm một số điểm úng ngập trên các phố như: Tân Xuân, Phạm Văn Đồng... kết hợp với việc người dân đi làm đúng vào giờ cao điểm, nên các phương tiện lưu thông qua các khu vực này gặp khó khăn.

Một số tuyến đường đã xảy ra ùn tắc cục bộ. Đơn cử như tại nút giao Hoàng Quốc Việt-Phạm Văn Đồng, các phương tiện phải đợi 4 đến 5 nhịp đèn giao thông mới có thể di chuyển được.

Trước tình hình đó, để tiêu thoát nước kịp thời, để các phương tiện lưu thông trên đường thuận lợi, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã kích hoạt ứng trực tại các điểm trọng yếu; đồng thời, mở cửa của các hồ điều hòa như hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Đống Đa… và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Hiện phương tiện của Công ty vẫn tiếp tục ứng trực vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy./.

Thời tiết ngày 15/8: Mưa lớn ở nhiều khu vực và nguy cơ lũ quét tại 13 tỉnh Từ chiều tối 15/8 đến đêm 16/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm.