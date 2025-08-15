Thời tiết ngày 15/8: Mưa lớn ở nhiều khu vực và nguy cơ lũ quét tại 13 tỉnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 15-16/8, nhiều hình thái thời tiết rất nguy hiểm tiếp tục xuất hiện trên đất liền và trên biển.

Mưa lớn ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ sáng sớm đến trưa 15/8, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 10-35mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Từ chiều tối 15/8 đến đêm 16/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi rất to trên 250mm.

Từ chiều ngày 15/8 đến đêm 16/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Đêm 14/8 và sáng sớm 15/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 14/8 đến 3 giờ ngày 15/8 có nơi trên 90mm như trạm Khuôn Hà (Tuyên Quang) 115,4mm, trạm Lãng Ngâm (Bắc Ninh) 103,2mm, trạm Hiền Trung (Thanh Hóa) 98mm, trạm Nghiên Loan (Thái Nguyên) 95,8mm, trạm Nam Dông (Lâm Đồng) 141.p,2mm,...

Cảnh báo mưa kèm lốc sét ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa cho khu vực Yên Xuân, Tùng Thiện, Đoài Phương, Quảng Oai, Minh Châu, Vật Lại, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Phú Cát của thành phố Hà Nội.

Cảnh báo, từ 5 giờ 40 phút đến 7 giờ 40 phút ngày 15/8, vùng mây này tiếp tục gây mưa cho các khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác của thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Lâm Đồng

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng 3 giờ 50 phút đến 8 giờ 50 phút ngày 15/8, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; Thanh Hóa mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Lâm Đồng từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường như Nậm Mạ, Nậm Tăm, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu); Si Pa Phìn; Búng Lao, Chà Tở, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Lạn, Mường Mùn, Mường Phăng, Mường Pồn, Mường Tùng, Nà Bủng, Nà Hỳ, Na Sang, Na Son, Nà Tấu, Nậm Nèn, phường Điện Biên Phủ, phường Mường Lay, phường Mường Thanh, Pa Ham, Pu Nhi, Thanh An, Thanh Nưa, Thanh Yên (tỉnh Điện Biên); Chiềng Sại, Chiềng Sơn, Gia Phù, Mường Bám, phường Vân Sơn, Phù Yên, Tân Yên, Tường Hạ, Vân Hồ, Xím Vàng, Xuân Nha (tỉnh Sơn La).

Bình Nguyên, Bình Xuyên, Cao Sơn, Đà Bắc, Đại Đình, Đan Thượng, Đạo Trù, Hải Lựu, Hiền Lương, Hoàng An, Hội Thịnh, Hợp Lý, Hương Cần, Khả Cửu, Liên Châu, Liên Hòa, Liên Sơn, Lương Sơn, Mường Hoa, Mường Thàng, Nật Sơn, Nguyệt Đức, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thanh Miếu, Thống Nhất, Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Pà Cò, Sơn Đông, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Dương Bắc, Tam Hồng, Tam Sơn, Tề Lỗ, Thái Hòa, Thịnh Minh, Thổ Tang, Thung Nai, Tiên Lữ, Tiên Lương, Tiền Phong, Văn Lang, Văn Miếu, Vĩnh An, Vĩnh Chân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường, Xuân Lãng, Yên Kỳ, Yên Lạc, Yên Lãng, Yên Sơn (tỉnh Phú Thọ) cũng có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, còn có Chấn Thịnh; Bắc Hà, Bản Liền, Bảo Hà, Bảo Nhai, Châu Quế, Cốc Lầu, Gia Hội, Hưng Khánh, Lùng Phình, Lương Thịnh, Phình Hồ, Si Ma Cai, Sơn Lương, Tả Củ Tỷ, Thác Bà, Thượng Hà, Trạm Tấu, Văn Bàn, Văn Chấn, Xuân Quang, Yên Bình (tỉnh Lào Cai); Thượng Lâm; Bắc Mê, Bạch Xa, Bình An, Cao Bồ, Đồng Tâm, Du Già, Đường Thượng, Giáp Trung, Hàm Yên, Hồng Thái, Lâm Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Quang, Minh Sơn, Nà Hang, phường Hà Giang 1, Phú Lương, Phù Lưu, Sủng Máng, Tân An, Tân Mỹ, Tân Quang, Thượng Sơn, Trung Hà, Vị Xuyên, Việt Lâm, Yên Hoa, Yên Minh, Yên Phú (tỉnh Tuyên Quang);

Thanh Thịnh; Bình Yên, Chợ Đồn, Chợ Mới, Định Hóa, Đồng Phúc, Kim Phượng, Lam Vỹ, Nghiên Loan, Phúc Lộc, Phượng Tiến, Quảng Bạch, Tân Kỳ, Thanh Mai, Thượng Minh, Trung Hội, Yên Bình, Yên Phong, Yên Trạch; An Khánh, Bạch Thông, Bình Thành, Cẩm Giàng, Chợ Rã, Côn Minh, Cường Lợi, Đại Phúc, Đại Từ, Dân Tiến, Điềm Thụy, Đồng Hỷ, Đức Lương, Hợp Thành, Kha Sơn, Nà Phặc, Na Rì, Nam Cường, Nghinh Tường, Gia Sàng, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Phúc Thuận, Quan Triều, Quyết Thắng, Tích Lương, Phong Quang, Phú Bình, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phủ Thông, Quân Chu, Quang Sơn, Sảng Mộc, Tân Cương, Tân Thành, Thần Sa, Thượng Quan, Trần Phú, Tràng Xá, Văn Lang, Văn Lăng, Vạn Phú, Vĩnh Thông, Võ Nhai, Vô Tranh, Xuân Dương (tỉnh Thái Nguyên); Bảo Lâm, Quảng Lâm, Tĩnh Túc, Xuân Trường (tỉnh Cao Bằng);

Bình Gia, Cai Kinh, Châu Sơn, Hội Hoan, Hồng Phong, Hữu Liên, Kiên Mộc, Nhất Hòa, Tân Tri, Thái Bình, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Tân, Tuấn Sơn, Vân Nham, Vũ Lăng, Vũ Lễ, Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn);

Ba Chẽ, Bình Liêu, Đặc khu Cô Tô, Đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Điền Xá, Đông Ngũ, Đường Hoa, Hải Hòa, Hải Lạng, Hoành Mô, Kỳ Thượng, Lục Hồn, Lương Minh, Bãi Cháy, Bình Khê, Cẩm Phả, Cao Xanh, Cửa Ông, phường Đông Mai, Đông Triều, Hà An, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Hiệp Hòa, Hoàng Quế, Hoành Bồ, Hồng Gai, Liên Hòa, Mạo Khê, Mông Dương, Phong Cốc, Quang Hanh, Quảng Yên, Tuần Châu, Uông Bí, Vàng Danh, Việt Hưng, Yên Tử, Quảng Hà, Quảng La, Quảng Tân, Thống Nhất, Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh);

Đồng Việt, Nếnh, Tiền Phong, Vân Hà, Yên Dũng; An Lạc, Biển Động, Bố Hạ, Cẩm Lý, Đại Đồng, Đèo Gia, Đồng Kỳ, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Kép, Ngọc Thiện, Bắc Giang, Cảnh Thụy, Đa Mai, Kinh Bắc, Tam Sơn, Tân An, Tân Tiến, Tự Lạn, Việt Yên, Võ Cường, Tam Đa, Tiên Du, Tiên Lục, Tuấn Đạo, Xuân Cẩm, Xuân Lương, Yên Định, Yên Phong, Yên Trung (tỉnh Bắc Ninh); Hiền Kiệt; Đồng Lương, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Như Thanh, Sơn Thủy, Tam chung, Thiên Phủ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành (tỉnh Thanh Hóa); Nam Dong; Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Sắk, Hàm Tân, Krông Nô, Nam Đà, Nâm Nung, Quảng Sơn, Suối Kiết, Tà Đùng, Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng).

(Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan Khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 20 giờ ngày 14/8 đến 2 giờ ngày 15/8, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như Khuôn Hà (Tuyên Quang) 114,4mm; Nghiên Loan 2 (Thái Nguyên) 95,6mm; Chấn Thịnh (Lào Cai) 89mm; Mường Mươn (Điện Biên) 52mm; Gia Bình (Bắc Ninh) 97,2mm; Hiền Chung (Thanh Hóa) 97mm; Nam Dong Cư Jút ( Lâm Đồng) 141.2mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao

Trung tâm Dự báo khí tượng Quốc gia dự báo, hiện ở vùng biển đặc khu Phú Qúy và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, ngày và đêm 15/8, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7- 8, biển động, sóng cao 1,5-3m.

Vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-3m.

Đêm 15/8, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-3m.

Vùng biển phía Đông đến Đông Nam, phía Nam của khu vực giữa Biển Đông gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1-2,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 15/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3m.

Cảnh báo, ngày và đêm 16/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 1,5-3m, biển động. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 1,5-3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

(Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 15/8:

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

- Ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực từ Nghệ An đến Huế

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Nghệ An có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ

- Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày có lúc có mưa rào và dông; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.

