Khả năng hình thành vùng áp thấp và phát triển thành áp thấp nhiệt đới

Nhận định về diễn biến thiên tai trong những ngày tới (từ 14-24/8), chiều tối 13/8, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy, từ nay đến cuối tháng 8/2025, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới.

Trên đất liền khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, hiện tượng mưa dông và mưa lớn cục bộ vẫn thường xuyên xuất hiện vào chiều tối và đêm.

Cụ thể, khoảng ngày 14-15/8, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành vùng áp thấp (sau đó có khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới) với xác suất vào khoảng 60-70%.

Vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Từ ngày 16/8, vùng mưa dông và gió mạnh có khả năng mở rộng lên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Khu vực biển Khánh Hoà đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 3m.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng hình thành trên khu vực Biển Đông nên từ khoảng ngày 15/8-19/8, ở Bắc Bộ (tập trung chính ở khu vực phía Đông Bắc Bộ) và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Giám đốc Mai Văn Khiêm khuyến cáo, để chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết trên, chính quyền và người dân chịu ảnh hưởng tuyệt đối tuân thủ chỉ đạo cũng như hướng dẫn của Cơ quan phòng thủ dân sự tại địa phương cũng như Quốc gia.



Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực.

Đồng thời, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.../.

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và tan dần.