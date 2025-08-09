Thời tiết ngày 9/8: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt trên 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 9/8, nắng nóng tiếp tục bao trùm trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt 38 độ C.

Trong khi đó, Nam Bộ và Tây Nguyên xuất hiện mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to kèm hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết các khu vực cụ thể như sau:

Thủ đô Hà Nội thời tiết có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ C, cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu và Điện Biên không có nắng nóng, nhiệt độ dịu hơn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng Lai Châu và Điện Biên từ 30-33 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng phía Đông Lâm Đồng từ 31-33 độ C.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng 9/8, một áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần. Khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có mưa dông, gió mạnh và biển động, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong khi Bắc và Trung Bộ nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo chiều tối và đêm 9/8, nhiều khu vực trên cả nước có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông, đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt tại khu vực miền núi, Tây Nguyên và Nam Bộ./.

