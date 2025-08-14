Đề phòng lũ quét, sạt lở ở 3 tỉnh Sơn La, Cao Bằng và Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút, khu vực các tỉnh Sơn La, Cao Bằng và Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Mường Lạn; Chiềng Mai, Mai Sơn, Muổi Nọi, Mường Chanh, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Púng Bánh, Song Khủa, Sốp Cộp, Yên Châu (tỉnh Sơn La); Ca Thành, Hạnh Phúc, Hưng Đạo, Huy Giáp, Nguyễn Huệ, Phan Thanh, Quang Hán, Quảng Uyên, Sơn Lộ, Tĩnh Túc, Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng); Đồng Lê, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 14/8, khu vực các tỉnh Sơn La, Cao Bằng và Quảng Trị đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Mường Lạn (Sơn La) 62,2mm; Quang Vinh (Cao Bằng) 33,4 mm; Hồ Bẹ (Quảng Trị) 38,4 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

