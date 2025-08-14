Thời tiết đêm 14/8: Vùng núi Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa trên 150 mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 14/8 đến 18/8 tiếp tục xảy ra các hình thái thời tiết nguy hiểm trên đất liền và trên biển.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm/3h

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối và đêm 14/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Từ chiều tối 15/8 đến ngày 16/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70 mm, cục bộ có nơi rất to trên 170 mm.

Từ chiều ngày 15/8 đến ngày 16/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120 mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 14/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm/3h, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 16/8 đến đêm 18/8, phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Từ đêm 16/8 đến ngày 17/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 14/8, khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 14/8 có nơi trên 40 mm như: trạm Dương Phong 2 (Bắc Kạn) 41,2 mm, trạm Định Công (Hà Nội) 84,7 mm, trạm Ba Chẽ (Quảng Ninh) 55,6 mm, trạm Hương Nguyên (thành phố. Huế) 41,8 mm, trạm Nâm Njang (Lâm Đồng) 72,6 mm,….

Gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 trên nhiều vùng biển

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; trạm Huyền Trân có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8-9.

Dự báo, đêm 14/8 và ngày 15/8, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-3m.

Ngoài ra, đêm 14/8 và ngày 15/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3 m.

Cảnh báo đêm 15/8 và ngày 16/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 1,5-3 m, biển động.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao từ 1,5-3 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh cấp 2.Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực đêm 14/8, ngày 15/8

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều 15/8 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều 15/8 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều 15/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.

Thời tiết ngày 14/8: Mưa to đến rất to xuất hiện trên khắp cả nước từ chiều tối Từ chiều tối và đêm 14/8, khắp các tỉnh từ Bắc tới Nam bộ đối mặt mưa lớn, lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, cảnh báo thiên tai cấp 1.