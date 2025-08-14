Thời tiết ngày 14/8: Mưa to đến rất to xuất hiện trên khắp cả nước từ chiều tối

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/8, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm vẫn tiếp tục xảy ra trên đất liền và trên biển.

Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định chiều tối và đêm 14/8, ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa-Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Chiều và tối 14/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Các khu vực đề phòng mưa cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Đêm 13/8, khu vực từ Quảng Trị-Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13/8 đến 1 giờ ngày 14/8 có nơi trên 80mm như trạm Hồ Hòa Mỹ (thành phố Huế) 114mm, trạm Phước Cát 2 (Lâm Đồng) 89,4mm, trạm Bom Bo (Đồng Nai) 90,2mm...

Tàu thuyền hoạt động trên biển có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng-Cà Mau, Cà Mau-An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Ở đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; trạm Huyền Trân có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8-9.

Dự báo, ngày và đêm 14/8, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7- 8, biển động, sóng cao 2-4 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 14/8, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng-Cà Mau, Cà Mau-An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3m.

Cảnh báo ngày và đêm 15/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao từ 1,5-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/8

Thủ đô Hà Nội

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực từ Hà Tĩnh-Huế có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C./.

