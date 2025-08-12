Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng tới ngày 14/8

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngày 13/8, khu vực Đông Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa-Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối ở mức thấp nhất phổ biến 55-60%, thời gian nắng nóng 12-16 giờ.

Ngày 14/8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%, thời gian nắng nóng 12-16 giờ.

Từ ngày 15/8, nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng kết thúc. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bêtông, đường nhựa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết Lê Thị Loan cảnh báo.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hàng ngày.

Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, phải dùng trang phục dài tay, dài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt.

Người dân cần bổ sung đầy đủ, điều độ nước hàng ngày, hàng giờ (tốt nhất là chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất...) để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi...

Ngày 12/8, khu vực Đông Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa-Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ C. Độ ẩm tương đối ở mức thấp nhất phổ biến 55-60%./.

