Hà Nội: Chủ động đảm bảo cung ứng thuốc trong mùa mưa lũ năm 2025

Ngày 14/8, Sở Y tế Hà Nội có văn bản gửi các cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn thành phố về việc đảm bảo cung ứng thuốc trong mùa mưa lũ năm 2025.

Theo đó, cơ quan quản lý đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai mua sắm thuốc kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và giá hợp lý.

Các cơ sở y tế chú trọng thuốc phục vụ cấp cứu; thuốc phục vụ phòng chống dịch bệnh; thuốc hạn chế hoặc gián đoạn nguồn cung (do ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến tranh ở một nước, khu vực trên thế giới như các sản phẩm từ máu và chế phẩm của máu, các sản phẩm tiền mê giảm đau gốc opioid…); thuốc phục vụ điều trị các tình huống y tế phát sinh trong mưa bão, lũ lụt.

Sở Y tế yêu cầu trong trường hợp cần thiết, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động tìm kiếm nguồn cung thuốc thực hiện việc nhập khẩu theo quy định của pháp luật và tìm kiếm biện pháp thay thế trong điều trị.

Đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, Sở Y tế đề nghị cần chủ động kế hoạch dự trữ, chuẩn bị sẵn nguồn thuốc có chất lượng, cung ứng đủ thuốc theo đơn hàng, theo hợp đồng cung ứng đã ký kết với cơ sở khám chữa bệnh và cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt là thuốc phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh có thể phát sinh trong mùa mưa bão, tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc về nguồn cung, các đơn vị chủ động phản ánh về Cục Quản lý Dược để được hướng dẫn, giải quyết./.

