Đề nghị 29 tỉnh, thành phố đảm bảo an toàn đê điều trong mùa mưa lũ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân 29 tỉnh, thành phố có đê, đề nghị đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa lũ năm 2025; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Văn bản do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ký, gửi các địa phương vào sáng 10/9, nêu rõ: Trong thời gian vừa qua, trên cả nước, thiên tai xảy ra cực đoan, dị thường, trái quy luật; trên hệ thống đê điều đã xảy ra nhiều sự cố nguy hiểm gây mất an toàn chống lũ của đê như cống tiêu tự chảy Văn Thai trên tuyến đê hữu Thái Bình bị hỏng khớp nối, lún thân cống; sự cố đùn sủi diện rộng tại bể hút trạm bơm Cẩm Bào trên tuyến đê hữu Cầu, Bắc Ninh...

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Công văn số 65-CV/TW ngày 13/6/2025, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/6/2025, để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại toàn bộ công trình đê điều, phương án hộ đê trên địa bàn.

Các địa phương chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố, tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ.”

Đặc biệt, các địa phương lưu ý phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân để chuẩn bị và triển khai thực hiện, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp, tổ chức lại sở nông nghiệp và môi trường tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập.

Cùng với đó, các địa phương khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục những sự cố, hư hỏng của công trình đê điều trên địa bàn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại văn bản số 5183/VPCP-NN ngày 11/6/2025; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/7/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương có đê cần đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa lũ năm 2025, bao gồm: Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau./.

Cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ: Các địa phương chủ động ứng phó với ngập, sạt lở Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối; sạt lở đất trên sườn dốc.