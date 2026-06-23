Miss Multicultural World đưa dàn người đẹp thế giới khám phá Nhà Quốc hội Việt Nam

Hôm nay (23/6), dàn thí sinh Miss Multicultural World 2026 (Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026) đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ vừa có chuyến tham quan, giao lưu đặc biệt cùng lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và đại diện một số cơ quan của Quốc hội Việt Nam.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm, các người đẹp quốc tế đều diện áo dài truyền thống Việt Nam đi tham quan Khu khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội, Bảo tàng Quốc hội và Hội trường Diên Hồng, cùng tìm hiểu về lịch sử hình thành, hoạt động của Quốc hội Việt Nam cũng như những giá trị văn hóa đặc sắc làm nên bản sắc dân tộc Việt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bà Lê Thu Hà nhấn mạnh Nhà Quốc hội không chỉ là trung tâm thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà còn là công trình văn hóa đặc biệt được xây dựng trên nền di sản Hoàng thành Thăng Long hơn một nghìn năm tuổi. Công trình là biểu tượng cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị lịch sử và khát vọng phát triển của một Việt Nam hội nhập.

Bà cũng khẳng định Việt Nam luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời đề cao vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển đất nước. Quốc hội Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, thúc đẩy bình đẳng giới và tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, trí tuệ, đóng góp tích cực cho xã hội.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà gặp gỡ và trao những phần quà lưu niệm đậm dấu ấn văn hóa Việt tới các thí sinh Miss Multicultural World 2026. (Ảnh: BTC)

Đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi, bà Lê Thu Hà cho rằng trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, hòa bình không chỉ được xây dựng thông qua đối thoại giữa các quốc gia mà còn được vun đắp từ sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa. Do đó, việc Miss Multicultural World 2026 lựa chọn Nhà Quốc hội là điểm dừng chân trong hành trình của mình góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hiểu biết và kết nối giữa các dân tộc.

Bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp đoàn thí sinh quốc tế, bà Lê Thu Hà kỳ vọng mỗi người đẹp sẽ trở thành một “sứ giả văn hóa,” lan tỏa tinh thần hữu nghị, lòng nhân ái và những giá trị tích cực đến cộng đồng. Qua đó, truyền cảm hứng cho thế hệ phụ nữ trẻ tự tin theo đuổi ước mơ, khẳng định bản thân và đóng góp cho xã hội.

Thay mặt ban tổ chức cuộc thi, Chủ tịch Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, bà Phan Thị Kim Oanh gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cùng các đơn vị liên quan đã dành sự đón tiếp trọng thị cho đoàn.

Theo Hoa hậu Phan Thị Kim Oanh, Miss Multicultural World 2026 không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là hành trình kết nối những giá trị văn hóa, tôn vinh sự đa dạng và thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia. Mỗi thí sinh tham gia đều mang theo niềm tự hào về quê hương mình và trở thành cầu nối đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Dàn thí sinh Miss Multicultural World 2026 tham quan Nhà Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: BTC)

“Chuyến thăm Nhà Quốc hội là cơ hội quý giá để các thí sinh hiểu hơn về một Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, luôn đề cao hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đây chắc chắn sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình của các đại diện nhan sắc quốc tế tại Việt Nam,” Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Văn phòng Quốc hội đã trao những phần quà lưu niệm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam tới Chủ tịch Miss Multicultural World 2026 cùng các thí sinh quốc tế tham dự cuộc thi.

Những trải nghiệm ý nghĩa tại Nhà Quốc hội được kỳ vọng sẽ giúp các thí sinh lan tỏa những hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam, góp phần quảng bá văn hóa Việt ra thế giới và xây dựng những nhịp cầu hữu nghị bền vững giữa các dân tộc./.

Các thí sinh Miss Multicultural World 2026 tham quan Khu khảo cổ học dưới lòng đất Nhà Quốc hội, Bảo tàng Quốc hội.

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