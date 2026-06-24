Vinachem mở hướng nghiên cứu đất hiếm và hóa chất cho ngành bán dẫn

Từ đất hiếm đến bán dẫn, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đang nghiên cứu mở rộng sang các lĩnh vực vật liệu chiến lược và hóa chất điện tử, hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ cao.

Khoa học công nghệ đang mở ra những hướng phát triển mới cho ngành hóa chất Việt Nam. Trên cơ sở lợi thế về hóa chất, khoáng sản và năng lực nghiên cứu, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đang nghiên cứu khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị đất hiếm và ngành công nghiệp bán dẫn.

Kết quả nghiên cứu giai đoạn đầu cho thấy Tập đoàn có tiềm năng phát triển các sản phẩm hóa chất điện tử, vật liệu công nghệ cao và giải pháp phục vụ sản xuất bán dẫn. Bên cạnh đó, việc làm chủ công nghệ chế biến sâu đất hiếm được đánh giá là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao giá trị tài nguyên trong nước và tăng cường năng lực tự chủ về vật liệu chiến lược.

Vinachem cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển, xây dựng hạ tầng R&D và từng bước hình thành chuỗi cung ứng phục vụ các ngành công nghệ cao./.