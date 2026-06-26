Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Sáng 25/6/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia đã chủ trì Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến với 34 địa phương, 7 quân khu.

Đánh giá về chặng đường 6 tháng qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận những kết quả tích cực, tạo dư luận xã hội tốt và sự lan tỏa văn hóa tri ân sâu rộng. Các Quân khu và nhiều địa phương đã vào cuộc quyết liệt, đạt được những kết quả ban đầu ấn tượng./.