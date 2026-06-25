Huế đẩy nhanh số hóa, lấy mẫu ADN các phần mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," ngày 25/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) thành phố Huế phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn phục vụ công tác giám định ADN.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ, đại diện Ban Chỉ đạo, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế và chính quyền địa phương tổ chức dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Phú Vang, nơi có số lượng phần mộ liệt sỹ chưa xác định thông tin lớn nhất thành phố, các lực lượng chức năng triển khai lấy mẫu đối với toàn bộ 1.595 phần mộ. Cùng ngày, các lực lượng chuyên trách cũng khai quật, lấy mẫu sinh phẩm đối với 140 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang liệt sỹ Lộc Tiến, xã Chân Mây-Lăng Cô.

Ban Chỉ đạo 515 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế yêu cầu các lực lượng thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chính xác, chặt chẽ, chu đáo và trang nghiêm; chủ động khắc phục khó khăn do thời tiết nắng nóng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Các phần mộ sau khi lấy mẫu được hoàn trả nguyên trạng, đồng thời được số hóa và cập nhật đầy đủ thông tin vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, lưu trữ, giám định ADN.

Theo kế hoạch, trên địa bàn xã Chân Mây-Lăng Cô có 3/4 nghĩa trang liệt sỹ được lấy mẫu sinh phẩm gồm Lộc Tiến, Lộc Vĩnh và Lăng Cô với 155 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Ông Cái Lê Chính Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chân Mây-Lăng Cô, cho biết địa phương huy động nhân lực công nghệ thông tin, viên chức Trạm Y tế xã phối hợp Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 192 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế) lấy mẫu, cập nhật và số hóa dữ liệu với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao. Dự kiến, công tác lấy mẫu và số hóa dữ liệu tại các nghĩa trang trên địa bàn sẽ hoàn thành vào ngày 5/7 tới.

Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu, các mẫu sinh phẩm được kiểm đếm, đối soát, niêm phong và bàn giao theo đúng quy trình. Hồ sơ liên quan được số hóa, lưu trữ đầy đủ nhằm phục vụ hiệu quả công tác giám định ADN và xác định danh tính liệt sỹ trong thời gian tới.

Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ để giám định ADN là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sỹ.

Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc./.

Dữ liệu ADN xác định danh tính liệt sỹ - niềm hy vọng trở về Trong đợt cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức các hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sỹ trên địa bàn các địa phương.