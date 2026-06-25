Dùng camera nội soi phẫu thuật một lần thoát vị bẹn cả hai bên

Chiều 25/6, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết các bác sỹ Khoa Ngoại Nhi tổng hợp của Bệnh viện vừa phẫu thuật nội soi thành công cho một bệnh nhi 7 tuổi mắc thoát vị bẹn, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời tổn thương ở bên đối diện ngay trong một lần phẫu thuật.

Bệnh nhi là em Lường Minh T. (7 tuổi, trú tại xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La), được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thăm khám do thường xuyên xuất hiện khối sưng phồng vùng bẹn phải.

Theo người nhà, khối sưng có xu hướng to lên khi trẻ chạy nhảy, vận động mạnh và tự xẹp xuống khi nằm nghỉ hoặc ngủ.

Qua thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sỹ chẩn đoán trẻ bị thoát vị bẹn phải và chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp nội soi. Trong quá trình can thiệp, các phẫu thuật viên phát hiện không chỉ còn ống phúc tinh mạc bên phải mà còn tồn tại ở cả hai bên. Ngay sau đó, ê-kíp đã tiến hành thắt ống phúc tinh mạc hai bên cho bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, trẻ được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Ngoại Nhi tổng hợp. Đến ngày thứ 3 sau mổ, sức khỏe bệnh nhi ổn định hoàn toàn và được xuất viện.

Theo các bác sỹ, thoát vị bẹn là dị tật bẩm sinh hoặc mắc phải khá phổ biến ở trẻ em với tỷ lệ mắc từ 2-5%. Bệnh gặp ở trẻ nam nhiều hơn trẻ nữ, tỷ lệ khoảng 9/1. Nguyên nhân chủ yếu là do còn tồn tại ống phúc tinh mạc ở trẻ nam hoặc ống Nuck ở trẻ nữ. Khi áp lực trong ổ bụng tăng lên, các tạng trong ổ bụng có thể chui qua lỗ thoát vị, gây ra các biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời, trong đó có nguy cơ nghẹt, hoại tử tạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Hiện nay, kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn được triển khai thường quy tại Khoa Ngoại Nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Phương pháp này mang lại nhiều ưu điểm như ít đau sau mổ, thời gian hồi phục nhanh, đảm bảo thẩm mỹ, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này.

Đặc biệt, nhờ hệ thống camera nội soi giúp quan sát toàn bộ ổ bụng, các bác sỹ có thể phát hiện sớm tình trạng thoát vị bẹn ở bên đối diện, qua đó giảm đáng kể tỷ lệ bỏ sót tổn thương so với phương pháp mổ mở truyền thống, vốn có tỷ lệ bỏ sót từ 5,6% đến 30%.

Trường hợp của bệnh nhi Lường Minh T. là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của kỹ thuật này.

Việc phát hiện, xử lý đồng thời thoát vị bẹn ở cả hai bên ngay trong một lần phẫu thuật không chỉ giúp trẻ tránh phải trải qua thêm một cuộc mổ khác mà còn giảm thiểu tác động đến sức khỏe, rút ngắn thời gian điều trị và phục hồi./.

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