Ca ghép gan thành công cứu sống thiếu niên 16 tuổi mắc xơ gan di truyền

Ngày 25/6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, các bác sỹ của bệnh viện vừa ghép gan thành công cho một thiếu niên 16 tuổi mắc xơ gan di truyền, suy hô hấp nặng.

Bệnh nhân Đỗ Đăng Khoa (16 tuổi, Cổ Đô, Hà Nội) mang trong mình căn bệnh xơ gan do đột biến gene di truyền, trải qua nhiều biến chứng nặng nề và đã từng đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Khoa đã chứng kiến trong gia đình có hai anh chị ruột trước kia lần lượt qua đời vì cùng căn bệnh xơ gan.

Ca ghép gan thành công đã mở ra cơ hội hồi sinh cho cậu học trò tuổi 16 và thắp lên hy vọng cho cả gia đình.

Khoa được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan do đột biến gene di truyền từ năm 2016. Trong suốt nhiều năm, em phải nhiều lần vào viện vì những biến chứng nguy hiểm của xơ gan như xuất huyết tiêu hóa tái diễn nhiều lần phải thắt tĩnh mạch thực quản, cắt lách từ năm 2016 và đặc biệt là hội chứng gan phổi mức độ nặng khiến khả năng hấp thu oxy suy giảm nghiêm trọng.

Hoàn cảnh gia đình của Khoa càng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Gia đình có 5 anh chị em, trong đó người anh cả và người chị thứ hai qua đời đều do bệnh xơ gan. Mẹ em mắc bệnh tâm thần và mất năm 2020 sau một tai nạn. Người cha làm ruộng trở thành trụ cột duy nhất, gồng gánh nuôi các con và vay mượn khoảng 1 tỷ đồng để cứu chữa cho con trai út. Khoa cũng được xác nhận là người khuyết tật do bệnh lý bẩm sinh.

Thạc sỹ Đỗ Hải Đăng - Trung tâm Ghép tạng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho hay bệnh nhi được theo dõi và điều trị nhiều năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương trước khi chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép gan. Do không có người thân nào đủ điều kiện hiến gan, em được chỉ định ghép gan từ nguồn hiến phù hợp. Đây là cơ hội duy nhất giúp giải quyết căn nguyên bệnh lý và cải thiện hội chứng gan phổi.

Bệnh nhân Khoa phát triển chậm hơn so với lứa tuổi, cân nặng chỉ khoảng 40kg, suy dinh dưỡng nặng, xơ gan giai đoạn cuối kèm hội chứng gan phổi mức độ nặng. Trong suốt quá trình gây mê và phẫu thuật, các bác sỹ phải cố gắng hạn chế mất máu, kiểm soát chặt chẽ lượng dịch, huyết động, theo dõi sát độ bão hòa oxy nhằm hạn chế tối đa các biến chứng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Ghép tạng, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) và các chuyên gia gan mật nhi của Bệnh viện Nhi Trung ương trước, trong và sau mổ đã góp phần quan trọng vào thành công của ca ghép.

Sau 6 ngày được ghép gan, chức năng gan của bệnh nhân đã hoạt động tốt, các thông số tim mạch, hô hấp ổn định. Tuy nhiên, do hội chứng gan phổi tồn tại từ lâu, tình trạng giảm oxy máu chưa thể cải thiện hoàn toàn ngay mà có thể cần thêm vài tháng để hồi phục dần. Bên cạnh đó, việc nâng cao thể trạng và phục hồi chức năng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hồi phục của em.

Chia sẻ về bệnh nhân đặc biệt này, bác sỹ Đỗ Hải Đăng cho biết khi tiếp nhận Khoa từ Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển sang, êkíp điều trị đều cảm nhận rõ nghị lực và quyết tâm của gia đình trong hành trình giành giật sự sống cho em.

“Những bệnh nhi như Khoa còn cả tương lai phía trước. Chúng tôi luôn mong muốn các em có cơ hội được trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục đến trường, khám phá thế giới và thực hiện những ước mơ của tuổi trẻ,” bác sỹ Đỗ Hải Đăng chia sẻ.

Ca ghép gan thành công không chỉ mang lại sự sống cho một cậu bé 16 tuổi mà còn là món quà vô giá, giúp người cha nghèo sau nhiều mất mát tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng về tương lai của người con út./.

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