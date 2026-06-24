Mô hình "chống cô đơn" cho người cao tuổi: Hiệu quả từ việc tinh gọn bộ máy

Từ một cơ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy, Phường Long Biên đã từng bước cải tạo thành không gian chăm sóc sức khỏe thân thiện dành cho người cao tuổi với các khu chức năng được bố trí đồng bộ.

Sau một năm thực hiện cuộc cải cách sắp xếp và tinh gọn bộ máy hành chính và chính quyền địa phương hai cấp tại các địa phương bước đầu hoàn thành việc tinh gọn và vận hành ổn định.

Tại nhiều địa phương, các cơ sở vật chất, trụ sở dôi dư đã được bố trí quy hoạch và tận dụng hiệu quả, điển hình như tại Phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

Hoạt động mô hình "chống cô đơn" cho người già

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng phường Long Biên cho hay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Long Biên đã chủ động rà soát cơ sở vật chất dôi dư để nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả phục vụ cộng đồng. Trên cơ sở đó, Điểm Y tế Thạch Bàn tại số 1, ngõ 307 đường Thạch Bàn được lựa chọn đầu tư, cải tạo thành Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi.

Từ một cơ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy, địa phương đã từng bước cải tạo thành không gian chăm sóc sức khỏe thân thiện dành cho người cao tuổi. Các khu chức năng được bố trí đồng bộ gồm khu tiếp đón, khám bệnh, cấp cứu, phục hồi chức năng, chăm sóc dinh dưỡng, khu nghỉ ngơi, sinh hoạt cộng đồng, tập luyện dưỡng sinh, truyền thông giáo dục sức khỏe…

Việc đưa công trình vào hoạt động không chỉ góp phần khai thác hiệu quả cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp mà còn bổ sung thêm một thiết chế an sinh phục vụ trực tiếp người dân trên địa bàn.

Đầu tháng 6 vừa qua, Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại phường Long Biên đã chính thức đi vào hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Minh Thế, 76 tuổi, ở Long Biên cho hay sau khi nhận được thông tin tại phường có Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi đi vào hoạt động bà rất phấn khởi và tới để thăm khám, trải nghiệm các hoạt động ở đây. Bà cho biết có tiền sử bệnh đau xương khớp, đau dây thần kinh, nhưng ít khi đi khám.

Bà Nguyễn Thị Minh Thế được nhân viên y tế tại Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi khám. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Bà Thế bày tỏ, khi đến đây bà được trải nghiệm nhiều các dịch vụ tiện ích ở cơ sở như: được khám bệnh, trải nghiệm nhiều tiện ích như chăm sóc phục hồi chức năng, tham gia giao lưu tại phòng sinh hoạt chung với người cao tuổi và nhiều hoạt động thể dục thể thao.

Y sỹ Nguyễn Văn Hùng khám cho bà Thế cho hay bà cần thường xuyên đi khám để nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ và theo dõi các chỉ số cho kịp thời.

Ông Nguyễn Quốc Sinh, 86 tuổi ở phường Long Biên, dù tuổi đã cao nhưng vẫn nhanh nhẹn. Ông Sinh cho hay nhà ông cách cơ sở này 500 mét, khi được biết thông tin tại phường có Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi ông tự mình đi tới tham dự và tham quan ngay.

“Tôi đến đây thấy rất phấn khởi. Qua đọc các thông tin và tìm hiểu về cơ sở, 7 ngày ở đây tôi có thể giao lưu bạn bè, những người cùng thế hệ của mình với nhiều hoạt động rất phù hợp. Tôi nhận thấy đây là một môi trường nhiều tiện ích. Bên cạnh có nhiều người cao tuổi để trò chuyện, người già đến đây còn được chăm sóc sức khoẻ như các dịch vụ y học cổ truyền như xoa bóp cổ, vai gáy và lưng,” ông Sinh cho biết.

Việc đưa công trình vào hoạt động không chỉ góp phần khai thác hiệu quả cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp mà còn bổ sung thêm một thiết chế an sinh phục vụ trực tiếp người dân trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Lương, 78 tuổi ở tổ 7 phường Long Biên tâm sự: “Hôm nay tôi được đến đây trải nghiệm các hoạt động tại cơ sở tôi cảm thấy rất hài lòng với các dịch vụ tại đây cũng như sự tư vấn của các y bác sỹ. Chúng tôi là những người cao tuổi đã về hưu và chỉ mong ước làm sao có được một môi trường sống vui, sống khỏe để cho con cái được yên tâm công tác.”

Bà Lương mong rằng mô hình chăm sóc sức khỏe cho người già như thế này nhiều người cao tuổi như bà được đến, trải nghiệm mọi hoạt động thể dục thể thao, vui chơi, ca hát và được nghỉ ngơi, chăm sóc sức khoẻ, đó là điều bà cảm thấy nhiều địa phương khác nên phát huy ở phường Long Biên mà nhân rộng ra trên toàn quốc.

Bà Nguyễn Thị Lương, 78 tuổi ở tổ 7 phường Long Biên. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Mô hình Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại phường Long Biên được tổ chức tích hợp trong hoạt động của Điểm Y tế Thạch Bàn, trực thuộc Trạm Y tế phường Long Biên, hoạt động theo hình thức “sáng đi-chiều về,” không lưu trú qua đêm và không thay thế điều trị nội trú tại bệnh viện. Người cao tuổi đến đây sẽ được quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi bệnh mạn tính, tư vấn dinh dưỡng, phục hồi chức năng, hỗ trợ tâm lý và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu cộng đồng.

Trong quá trình xây dựng mô hình, phường Long Biên đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để hoàn thiện quy trình vận hành, hỗ trợ chuyên môn, đào tạo nhân lực, hội chẩn từ xa và kết nối cấp cứu, chuyển tuyến khi cần thiết.

Nghiên cứu nhân rộng trên địa bàn Thành phố

Theo dự báo, đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 18 triệu người cao tuổi, chiếm gần 20% dân số. Riêng thành phố Hà Nội hiện có hơn 1,3 triệu người cao tuổi, tương đương gần 16% dân số và con số này được dự báo tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới.

Hiện nay, sự thay đổi về cơ cấu dân số đang đặt ra những yêu cầu mới trong hoạch định chính sách. Bởi, đằng sau những con số ấy là câu chuyện về chăm sóc và phục vụ người già ngày càng trở nên cần thiết.

Vấn đề chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt chú trọng. Trước đó, vào ngày 16/9/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 70 về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo và Nghị quyết 72 về đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người cao tuổi trải nghiệm các hoạt động tại Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại phường Long Biên. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Tổng Bí thư cho biết, Nghị quyết 72 nêu tới 9 nhóm giải pháp cần tập trung, trong đó tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng, phát triển y tế cơ sở và bác sỹ gia đình. Tổng Bí thư nhấn mạnh, từng người dân một đều phải được chăm sóc sức khỏe, không ai bị để lại phía sau.

Đối với người cao tuổi, Tổng Bí thư nhấn mạnh rất mong muốn có những mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe, "chống cô đơn" cho người già ở độ tuổi 70-80 khi con cháu đều đi học, đi làm.

"Những người ở độ tuổi 70-80 thường có con cháu đi làm, đi học nên chỉ loanh quanh trong nhà, cô đơn, ít vận động... Các trung tâm dưỡng lão nên xây dựng mô hình sáng ôtô đón đi, chiều ô tô đưa về. Buổi sáng, người cao tuổi đến gặp bạn bè, đồng nghiệp, bạn cũ... để tâm sự, nói chuyện, học thể thao, âm nhạc, văn hóa, văn nghệ rồi chiều lại về với con cháu. Những mô hình như vậy rất hay. Tất cả phải chủ động những việc như thế để kéo dài tuổi thọ cho người dân. Thiếu nhi rất quan trọng nhưng người cao tuổi cũng quan trọng không kém. Chúng ta phải rất chú trọng các giải pháp cho vấn đề này," Tổng Bí thư đặt vấn đề và yêu cầu các bộ, ngành kết hợp để bàn bạc, thực hiện.

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra ngày càng nhanh, việc xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô.

Chỉ sau gần một năm sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Hà Nội đã đẩy mạnh tiên phong đi đầu trong lĩnh vực nâng cao tuổi thọ và gợi ý về mô hình "chống cô đơn" của người cao tuổi.

Tuổi thọ của người dân ngày càng được nâng cao là thành quả quan trọng của quá trình phát triển kinh tế-xã hội và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tuy nhiên, điều đó cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống y tế, công tác an sinh xã hội và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy phường Long Biên nhấn mạnh, quán triệt Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 71/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Đảng bộ phường Long Biên xác định công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số, phát huy vai trò của y tế cơ sở và bảo đảm an sinh xã hội không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị trong quá trình phát triển địa phương.

Hiện nay, phường Long Biên có trên 8.700 người cao tuổi, chiếm khoảng 13% dân số, gần 6.000 người mắc các bệnh mạn tính cần được theo dõi, quản lý sức khỏe thường xuyên; nhiều trường hợp tuổi cao, sức yếu, sống một mình hoặc chỉ còn vợ chồng nương tựa lẫn nhau. Trong khi đó, quá trình đô thị hóa, sự thay đổi trong cấu trúc gia đình và nhịp sống hiện đại đã khiến cho nhu cầu được chăm sóc, hỗ trợ và kết nối cộng đồng của người cao tuổi ngày càng trở nên rõ nét.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy phường Long Biên. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Từ thực tiễn đó, Đảng bộ và chính quyền phường xác định việc xây dựng một mô hình chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng là yêu cầu cần thiết, nhằm giúp người cao tuổi được tiếp cận các dịch vụ y tế, tư vấn sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc tinh thần và giao lưu xã hội trong điều kiện thuận lợi, phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đánh giá cao tinh thần chủ động, tiên phong của Đảng ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phường Long Biên trong việc triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi theo chỉ đạo của Thành phố.

Bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh, trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra ngày càng nhanh, việc xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô. Đây là nhiệm vụ mới, khó, chưa có nhiều mô hình mẫu để tham khảo. Tuy nhiên, với quyết tâm cao và sự chuẩn bị bài bản, phường Long Biên đã nỗ lực để đưa mô hình vào hoạt động.

“Có thể khẳng định, đây là mô hình rất có ý nghĩa, thể hiện rõ định hướng của Thành phố trong công tác chăm sóc sức khỏe dự phòng, chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi,” Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Bà Hà cũng lưu ý, đây là mô hình thí điểm nên cần đặc biệt quan tâm công tác đánh giá hiệu quả thực tiễn. Sau một thời gian hoạt động, địa phương cần tổ chức rà soát, tổng kết, đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề phát sinh để tiếp tục hoàn thiện mô hình, làm cơ sở nghiên cứu nhân rộng trên địa bàn Thành phố./.

Người cao tuổi đăng ký trải nghiệm các hoạt động. (Ảnh: Thùy Giang/Vietnam+)

Khám phá bên trong cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi ở Hà Nội Mô hình thí điểm “Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại phường Long Biên, Hà Nội vừa đưa vào hoạt động theo hình thức “sáng đi - chiều về."